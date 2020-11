STOLTE BARNEBARN: Joe Biden er en familiekjær mann, skal vi tro hans nærmeste. Her snakker barnebarna Finnegan, Natalie, Naomi og Maisy Biden om bestefaren. Foto: Democratic National Convention via AP

Biden om det nære båndet til familien: − De er hjertet mitt

Da Joe Biden gikk på talerstolen i natt, var de første han takket familien. Særlig takket han kona Jill, sønnen Hunter og barnebarna.

Nå nettopp

– Jeg ville ikke vært her uten dem, sa Joe Biden, i sin første tale som USAs neste president, natt til søndag.

Det er ingen tvil om at Biden-familie har vært gjennom mange tragedier og tøffe tider:

Biden mistet sin første kone, Neilia, og sin ett år gamle datter Naomi i en tragisk bilulykke i 1971. Noen tiår senere, i 2015, døde sønnen Beau av hjernekreft.

I 1977 giftet Joe Biden seg på nytt. Han og kona Jill Biden har datteren Ashley sammen. Jill har også vært stemor for Joes sønner fra hans første ekteskap, Hunter og Beau.

– Som jeg har sagt mange ganger før – jeg er Jills ektemann. Jeg ville ikke vært her uten hennes kjærlighet og støtte. Heller ikke uten min sønn Hunter, alle mine barnebarn, og deres ektefeller og hele familien. De er hjertet mitt, sa den kommende presidenten natt til søndag.

FEIRET MED FAMILIEN: Barnebarna til Joe Biden har fulgt ham tett gjennom valgkampen. Her fra et valgmøte i november. Foto: Andrew Harnik / AP

– Han ringer oss hver dag

Skal vi tro fire av Bidens barnebarn, er USAs nye president, en veldig familiekjær mann. Totalt har han seks barnebarn i alderen 0–26 år.

I et intervju som ble gjort i forbindelse med Demokratenes landsmøte i august 2020, snakker barnebarna Maisy, Finnegan, Naomi og Natalie varmt om bestefaren.

– Bestefar ringer oss hver dag. Hvis han ikke har hørt fra oss en dag, så ringer han og spør om noe er galt. Han ringer alltid med den samme energien, selv om han har vært gjennom 15 intervjuer den dagen, forteller barnebarna.

– Hvis en av oss ringer, tar han telefonen – uansett hvor han er. Selv om han står på scenen og holder en tale, tar han telefonen, forteller de.

Joe Biden har tidligere snakket om sitt nære forhold til barnebarna.

– Hver eneste dag snakker jeg med alle mine fem barnebarn. Enten på telefonen, eller på melding, sa Biden til CNN i mars.

Han fortalte at barna til avdøde Beau Biden bor så nære, at de ofte kommer innom for å prate.

– Vi snakker om alt som skjer i deres liv, sa Biden.

TRYGG ARMKROK: Joe Biden med et av de yngste barnebarna på armen. Bildet er tatt samme dag som Biden ble erklært som vinner av valget i USA. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Avslører hemmelighet om bestefaren.

Barnebarna forteller at Biden-familien er veldig sammensveiset. Spesielt bestefaren er opptatt av å samle familien.

Helst vil Joe Biden at hele familien skal være samlet til enhver høytid, skal vi tro barnebarna.

– Bestefar fortalte oss at dette valget kom til å bli annerledes enn alle andre valg. Han var bekymret for hvordan det ville påvirke oss, og om vi synes det var vanskelig.

Barnebarna ville ikke at bestefaren skulle være bekymret. Derfor kalte de inn til et familiemøte, forteller de:

– Han trodde nok at vi ville ha et møte, fordi vi skulle si til han at vi ikke ønsket at han skulle stille som presidentkandidat. Men det vi egentlig skulle si var: Kom deg inn i valgkampen!

Barnebarna avslører også en liten hemmelighet om bestefaren:

– Han elsker is. Vaniljeis med sjokoladestrø er favoritten. Han spiser det i smug, rett fra fryseren, sånn at bestemor ikke skal se det, sier barnebarna.

HEIAGJENG: Naomi Biden har vært en viktig støttespiller for bestefaren i flere år. Her var hun med han på et valgmøte i Florida i 2008. Foto: Phil Sandlin / FR117487 AP

Barnebarnet Naomi Biden, datteren til Joe Bidens sønn Hunter, var en av de første til å gratulere bestefaren med seieren.

7. november – samme dag som Biden ble utpekt som vinner av valget i flere amerikanske medier – la hun ut et bilde på Twitter der Joe Biden klemmes av familien.

En kilde i Bidens kampanjeapparat sier til CNN at Biden fikk beskjed om valgseieren fra barnebarna sine lørdag, og ifølge kanalen tok Naomi bildet kort tid etterpå.

Litt tidligere i valgkampen la hun ut et bilde på Twitter av fem av Bidens barnebarn med teksten:

«Prøver du å komme frem til Joe Biden, må du forbi oss først».

Besøkte sønnens grav på valgdagen

Ifølge flere amerikanske medier, tok Joe Biden tapet av sin sønn, Beau Biden, veldig tungt.

Da han ble nominert til presidentkandidat i 2020, sa Joe Biden dette om sin sønn: «Han er ikke blant oss lenger, men han inspirerer meg hver dag».

På valgdagen 3. november besøkte Biden graven til sønnen, sammen med barnebarnet Natalie, Beaus eneste datter. Kona Jill Biden og barnebarnet Finnegan var også sammen med dem.

Joe Biden har tidligere uttalt at: «Beau skulle stilt til valg som president, ikke jeg».

Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kona til Joe Biden, Jill Biden, har vært en viktig støttespiller for ham under valgkampen.

I sin første tale som president, hyllet han kona, blant annet med å si at hele USA får en førstedame som er veldig engasjert og opptatt av utdanning.

– Jill kommer til å bli en fantastisk førstedame. Jeg er så stolt av henne, sa Biden natt til søndag.

Jill Biden jobber som lærer ved en offentlig høyskole i Delaware – en jobb hun planlegger å beholde etter at familien flytter inn i Det hvite hus.

Publisert: 08.11.20 kl. 14:55