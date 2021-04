Joe Biden om Floyd-avgjørelse: − Kan være et øyeblikk for betydelig endring

USAs president Joe Biden og visepresident Kamala Harris ber Senatet om å godkjenne en omfattende politireform etter at den tidligere politimannen Derek Chauvin ble funnet skyldig i drap.

Av Ingrid Hovda Storaas

– Dette var et drap midt på lyse dagen, og det rev gardinene til side slik at hele verden fikk se den strukturelle rasismen, sier USAs president Joe Biden i en tale til folket natt til onsdag norsk tid.

Timer tidligere hadde juryen i Minneapolis erklært den tidligere politimannen Derek Chauvin skyldig i alle tiltalepunkter etter drapet på George Floyd 25. mai i fjor.

– Protestene etter drapet brakte mennesker fra alle farger og generasjoner sammen, for å si at «nok, nok, nok av denne meningsløse drepingen». Dagens avgjørelse kan være et stort steg fremover på veien mot rettferdighet i USA, sier president Biden.

Han trygler folk om å ikke glemme George Floyds siste ord «jeg får ikke puste».

– Vi kan ikke la ordene dø med ham. Vi kan ikke snu oss. Vi har en sjanse til å endre retningen i landet vårt, og det er mitt håp. Dette kan være et øyeblikk for betydelig endring, sier Biden videre, og forteller at han har snakket med Floyds familie etter juryens avgjørelse.

Ber om politireform

Visepresident Kamala Harris ber Senatet om å godkjenne lovforslaget om en politireform, en reform som har fått navnet «George Floyd Justice in Policing Act».

– I dag kjenner vi på et lettelsens sukk. Men vi kan ikke få bort smerten, sier Karris og legger til:

– Denne dommen bringer oss et steg nærmere til rettferdighet. Men vi har fortsatt en jobb å gjøre. Systemet må reformeres. Det er på overtid. USA har en lang historie med strukturell rasisme. Svarte amerikanere har, gjennom historien, blitt behandlet som mindre enn mennesker.

Reformen er allerede blitt stemt gjennom i det demokratisk-dominerte Representantenes hus, med 220 mot 212 stemmer, skriver Guardian. Lovforslaget forbyr blant annet halsgrep og såkalt raseprofilering – det å stoppe folk basert på hudfarge.

I Senatet har demokratene et knapt flertall, og visepresident Harris har en avgjørende stemme i saker som ender likt.

– Vi må gjøre jobben vår i Senatet

Flere kongressmedlemmer har uttrykt lettelse etter at juryen fant Chauvin skyldig, skriver NBC.

Senatoren Tim Scott fra South Carolina, som er den eneste svarte republikaneren i Senatet, sier avgjørelsen bør gi folk fornyet tillit til rettssystemet i USA.

– Det er ingen tvil hos meg om hvorvidt juryen nådde den riktige dommen. Og selv om dette bør gi oss fornyet tillit til integriteten i vårt rettssystem, vet vi at det er mer jobb å gjøre, sier han i en uttalelse.

Den demokratiske Georgia-senatoren Raphael Warnock tar til orde for lovendring.

– Grunnen til at vi har holdt pusten mens vi har ventet på denne dommen, er at vi har sett det motsatte utfallet så mange ganger, og vi har enda ikke fått gjennom lover som kan skape andre utfall, sier han i en uttalelse gjengitt i NBC.

– Vi må gjøre jobben vår i Senatet.

En stor folkemengde samlet seg i Minneapolis etter juryens avgjørelse tirsdag. Foto: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /AFP

Også den republikanske senatoren Josh Hawley fra Missouri sier at han har tillit til juryens avgjørelse.

– Den tiltalte kan anke om han ikke liker dommen. Men dette virker som et godt eksempel på at systemet fungerer på den måten vi håper at det skal fungere, sier han.

Den republikanske Texas-senatoren John Cornyn sier at han aksepterer juryens avgjørelse, men han påpeker at dette var én dom i én enkelt sak.

– Det er ikke noen grunn til å snakke dårlig om politifolk generelt, og den store majoriteten av politibetjenter risikerer livene sine for å beskytte folks sikkerhet, skriver han i en uttalelse.