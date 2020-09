Advokaten til familien til Breonna Taylor, Benjamin Crump, gikk hardt ut mot statsadvokat Daniel Cameron på pressekonferansen fredag. Foto: Darron Cummings / AP

Breonna Taylors familie krever å få utlevert rettsdokumenter

Avdøde Breonna Taylors familie krever å få utlevert rettsdokumentene i saken, etter at tiltalen mot en politimann ble kjent onsdag.

26 år gamle Breonna Taylor ble skutt og drept i sitt eget hjem 13. mars i år, etter at tre politimenn slo ned døren for å gjennomføre en narkotikarazzia i leiligheten hennes.

Onsdag offentliggjorde statsadvokat Daniel Cameron tiltalen. Én politimann er tiltalt for å ha satt naboene hennes i fare, men ingen tiltales for drap.

Det har vært store demonstrasjoner i Louisville i flere måneder, og i timene etter at storjuryens beslutning ble kjent ble det meldt om flere kraftige sammenstøt mellom demonstranter og politiet.

Nå krever familien å få utlevert rettsdokumentene i saken.

– Familien er knust, opprørt og forvirret, sa advokat Benjamin Crump på vegne av familien på en pressekonferanse fredag.

Taylors familie var til stede under pressekonferansen, og var sterkt preget av hendelsen.

I SORG: Breonna Taylors mor var tilstede under pressekonferansen fredag, og måtte flere ganger ta til tårene. Foto: Darron Cummings / AP

– Vi erklærer i Breonna Taylors navn at nok er nok, sa han.

Crump gikk hardt ut mot statsadvokat Cameron og hevdet at etterforskningen er dekket over. Samtidig kom han med en klar oppfordring på at en ny etterforskning bør bli igangsatt.

– Utlever rettsdokumentene, ropte Crump gjentatte ganger sammen med resten av dem som møtte opp på pressekonferansen i Louisville.

– Dere kan ikke stoppe revolusjonen

Sammen med Taylors familie var også faren til Jacob Blake til stede og holdt tale.

– Jeg visste at jeg måtte være her i dag, og stå ved familiens side. Hvis vi legger oss ned og lar oss bli overkjørt, hvordan kan vi da kjempe, og hvor ville vi vært. Dere kan ikke stoppe revolusjonen, sa han.

Jakob Blake (29) ligger lam på sykehuset, etter at han i august ble skutt flere ganger i ryggen av politiet.

– Min sønn ga meg styrke til å komme hit i dag. Han kan ikke stå for seg selv i dag, så jeg står opp for han. Vi må alle stå opp for han og alle må stå opp og si noe. Stå opp for Brianna, sa faren til Blake.

Han kom også med en klar oppfordring til folket om å stemme i det kommende valget.

– Hvis vi ikke endrer låvene, vil de forsette å behandle oss som dyr. Lovene må endres, sa han.

Forsvarte tiltalen

Statsadvokat Daniel Cameron fortalte onsdag at etterforskningen har tatt tid fordi det var svært viktig å få alle fakta på bordet.

Det er ikke tatt ut tiltale mot de to andre politimennene som var involvert i skytingen, selv om FBIs analyser ifølge statsadvokat Cameron har vist at det var en av disse som avfyrte det dødelige skuddet mot Breonna Taylor.

Fordi Taylors kjæreste skjøt først, var disse politifolkenes handlinger berettiget, mener statsadvokaten, som erkjenner at beslutningen vil være upopulær hos mange.

Publisert: 25.09.20 kl. 18:28

