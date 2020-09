NYTT FUNN: Funnet som presenteres i dokumentarserien til Dplay og Monster ble ikke nevnt i de offisielle rapportene om forliset. Ifølge produksjonsselskapet er hullet i skroget minst fire meter høyt og opp mot 1,2 meter bredt. Foto: Dplay/Monster

Tidligere «Estonia»-gransker til VG: Svenske myndigheter må ha visst om hullet i skroget

Margus Kurm ledet Estlands ekspertutredning om «Estonia»-forliset. Han tror svenske myndigheter har hemmeligholdt informasjon om hullet i skroget som Dplay og Monster har dokumentert.

For mindre enn 10 minutter siden

Kurm var Estlands assisterende riksadvokat da han i 2006 ledet den estiske regjeringens ekspertutredning om katastrofen.

852 mennesker mistet livet da passasjerfergen «Estonia» forliste på Østersjøen 28. september 1994, på vei fra Tallinn til Stockholm. Kun 137 passasjerer overlevde.

Den internasjonale havarikommisjonen JAIC konkluderte med at hovedårsaken til forliset var en konstruksjonsfeil. Låsene på baugporten var ikke riktig dimensjonert. Derfor falt porten av under press fra bølgene og rev med seg bilrampen slik at sjøvannet fosset inn over dekk.

Hverken i rapporten til JAIC eller senere offisielle rapporter står det noe om et hull i skroget på styrbord skipsside av «Estonia». Nå har Monster og Dplay bevist at det finnes. Dokumentarserien «Estonia – funnet som endrer alt» som hadde premiere på Dplay mandag.

Allerede i 2006 kritiserte Margus Kurm havarikommisjonens rapport for å være mangelfull. Han mente den ikke ga en god nok forklaring på hvordan vann kunne komme inn under bildekket.

I dag sier han til VG at han ikke er overrasket over det nye funnet.

– Det har hele tiden vært svært sannsynlig at skipet har hatt en skade under vannlinjen, sier han.

– Overhodet ikke troverdig

Kurm er nådeløs i sin kritikk av svenske myndigheters håndtering av saken. Han er overbevist om at de hele tiden har visst om den hittil ukjente skaden på skipet.

– Jeg tror sannheten er at den ble oppdaget under en dykkeoperasjon kort tid etter ulykken, men at det ikke ble offentliggjort. Det er overhodet ikke troverdig at Sverige med sine ressurser og maritime kompetanse ikke oppdaget det, sier Kurm, som i dag jobber som jusprofessor ved Universitetet i Tartu i Estland.

– Det er utrolig at noe sånt kan skje i demokratiske rettsstater, men det er dessverre slik det ser ut nå.

Se illustrasjon av skipet og skaden i billedgalleriet:









IKKE TIDLIGERE DOKUMENTERT: Ingen offisielle rapporter nevner et hull i skroget på styrbord skipsside av «Estonia».

Dersom det stemmer mener Kurm det er lite sannsynlig at svenske myndigheter vil offentliggjøre informasjonen. Han forventer imidlertid at den estiske regjeringen sikrer en ny undersøkelse av vraket.

Estlands statsminister Jüri Ratas uttalte tidligere mandag at han vil kreve nye tekniske undersøkelser av fergen. En slik undersøkelse bør være fullstendig åpen, mener Kurm:

– Journalister og slektninger bør inkluderes i det nye granskingsutvalget. De bør være om bord under dykkeoperasjonen og den bør direktesendes på nettet. Det er den eneste måten vi kan prøve å gjenopprette tilliten, for den er brutt, sier han.

SYMBOL PÅ FREMGANG: For Estland som nylig hadde blitt uavhengige fra Sovjetunionen symboliserte «Estonia» en ny fremtid. Her fikk mange estere sin første smak av den vestlige verden. Foto: LEHTIKUVA

Vrakekspert: Må ha vært synlig i 1994

ROV-operatør Linus Andersson, som var med på å dokumentere skaden, mener hullet i skroget må ha vært synlig under undervannsundersøkelsene i 1994.

Han har gjort utregninger for å vurdere hvor mye skipet har flyttet seg de siste 26 årene – og om det i så fall har hatt noe å si for synligheten.

Andersson understreker at de ikke har nøyaktige data, men anslår at minst 30 centimeter av sprekken må ha vært synlig under de første undersøkelsene.

– Det er et «worst case scenario». Sprekken er fire meter høy og jeg tror svaret ligger et sted i midten, altså mellom 0,3 og fire meter, sier han.

Andersson er en av Nordens fremste eksperter på å dokumentere skader på vrak. Han har inntrykk av at de første undersøkelsene av «Estonia» var mangelfulle.

– Basert på ROV-videoene (videoer filmet med undervannsdrone, journ.anm.) som er offentlig tilgjengelige fremstår det som om de kun har oppsøkt hovedpunktene på skipet, men ikke gjort systematisk kjøring, sier han.

Se bilder fra redningsaksjonen 29. september 1994:









DRAMATISK: De overlevende passasjerene og ansatte på fergen lå flere timer i vannet før de ble hentet opp.

Ønsker ikke å kommentere

VG har vært i kontakt med Mikael Huss, en av de svenske representantene i havarikommisjonen, som ikke ønsker å uttale seg.

– Jeg frastår fra å spekulere i noe jeg ikke har kjennskap til, skriver han i en SMS.

Heller ikke Sveriges innenriksminister Mikael Damberg ønsker å kommentere saken, men viser i en skriftlig uttalelse til at Estland, Finland og Sverige har blitt enige om at landene sammen skal vurdere den nye informasjonen.

– En eventuell verifisering må gjøres i overensstemmelse med avtalen mellom landene som har til hensikt å betrakte «MS Estonia» som et hvilested for de omkomne. Våre land kommer til å ha samarbeide tett rundt dette spørsmålet, og Estland som flaggstat kommer til å lede denne prosessen. Jeg vil samtidig uttrykke min medfølelse overfor alle pårørende som mistet noen under katastrofen og til alle overlevende som lever med minnene fra den traumatiske natten. Regjeringen deler deres sorg, står det i uttalelsen.

Aftonbladet har etter at funnet ble offentliggjort forsøkt å få kommentarer fra en rekke politikere som var sentrale i beslutningsprosesser rundt forliset:

Carl Bildt som var statsminister på tidspunktet skipet forliste

Ingvar Carlsson som tiltrådte som statsminister en drøy uke etter ulykken

Ines Uusmann som var transportminister og besluttet å dekke skipet med betong – en beslutning som senere ble reversert etter press fra pårørendeorganisasjoner

Mona Sahlin som var ansvarlig minister for «Estonia»-spørsmål i 2004 da opplysningene om frakt av militært materiell på fergen ble kjent

Ingen av dem har ønsket å kommentere saken overfor Aftonbladet.

Publisert: 29.09.20 kl. 08:02

