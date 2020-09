Trump i viktig vippestat: – Vi skal vinne Wisconsin

MOSINEE, WISCONSIN (VG) Natt til fredag besøker Trump den viktige vippestaten Wisconsin. Her viser meningsmålingene en svært knapp ledelse til Joe Biden.

Donald Trump ankom flyplassen i et litt mindre Air Force One-fly enn det han normalt bruker. Men det la ingen demper på stemningen blant de 2 til 3000 fremmøtte.

Idet presidenten viste seg i flydøren sto jubelen i «taket» og taktfaste rop om «USA»- og «Fire år til» runget mot rullebanen der presidenten kom ned flytrappen og gikk over til podiet.

– Om 47 dager skal vi vinne Wisconsin, og vi skal vinne fire nye år i Det hvite hus. Dette er det viktigste valget i vår historie, sa Trump, og satte i gang med å angripe både rivalen Joe Biden og kanalen CNN.

Trump i Mosinee i Wisconsin. Foto: Thomas Nilsson, VG

– Så dere spørsmålene han fikk av Anderson Cooper på CNN? Så enkle spørsmål får ikke jeg, sa Trump med henvisning til et intervju der den demokratiske presidentkandidaten anklaget Trump for å «heie på vold».

Sist Trump besøkte den viktigste vippestaten Wisconsin, var da han inspiserte skadene etter demonstrasjoner og opptøyer i Kenosha, der Jacob Blake ble skutt av politiet. Her fremmet han sin satsing på lov og orden, og omtalte demonstrantene som nasjonale terrorister.

Fra podiet i Mosinee natt til fredag tok Trump blant annet opp debatten som oppsto etter at NFL-spiller Colin Kaepernick knelte under under den amerikanske nasjonalsangen i 2016, i protest mot rasisme.

– Vi vil at NFL-spillerne skal stå respektfullt mens vår nasjonalsang spilles,

Idet Trumps sier dette går plakatene folk har med seg i været. Det samme gjør volumet på jubelen blant publikum, som nesten utelukkende består av hvite amerikanere.

KVINNER FOR TRUMP: Shawn Trudeau er klar for sitt første Trump-møte i Misonee i Wisconsin. Hun mener Trump er USA. Foto: Thomas Nilsson / VG

–Jeg elsker Trump

Flere timer før Trump gikk på scenen, sto flere hundre mennesker i kø i det fine været utenfor en flyplasshangar ved Central Wisconsin Airport i Mosinee, der møtet ble holdt. Som alltid var tilhengerne utstyrt med «Make America Great Again»-hatter, Trump-T-skjorter av ulike slag og andre effekter som tydelig viser at de er presidentens folk.

– Jeg elsker Trump. Han står for alt som er amerikansk, sier Shawn Trudeau (50) til VG.

Dette er første gang hun skal se presidenten «live».

– Jeg er veldig spent. Jeg håper han vil gjøre mer fantastiske ting for USA om han vinner, slik han har gjort de siste fire årene. Han har kuttet skatter, han har skapt jobber, og han vil at vi skal fortsette å ha det andre grunnlovstillegget, sier 50-åringen fra byen Wrightstown.

Det andre grunnlovstillegget beskytter retten til å eie og bære våpen.

Viktig vippestat

For fire år siden stakk Trump av med en seieren i delstaten, og han står sterkt i byer som Mosinee og Rothschild, skriver Milwaukee Journal.

I årets valg tyder imidlertid tingene på at ting kan ha snudd. I en fersk meningsmåling fra Washington Post og ABC har nemlig demokratenes Joe Biden en svært knapp ledelse her, med 52 mot 46 prosent. Feilmarginen er på 4,5 prosent.

Også i en meningsmåling fra CNN har Biden en ledelse, med 52 mot 42 prosent.

ENTUSIASTISK: VG møter 37 år gamle Mike fra Colby under hans første Trump-rally, i Misonee i Wisconsin. – Uten Trump tror jeg vi ville vært i skikkelig trøbbel, sier han. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Jeg tror Trump kommer til å vinne delstaten med et brak, sier 37 år gamle Mike, som ikke ønsker å oppgi etternavnet sitt.

– Hva med hele landet?

– Også med et brak.

Mike, som er fra byen Colby, trekker frem det store antallet mennesker som har møtt opp før velgermøtet, og sier at det er mange flere enn antallet som dukker opp under Bidens velgermøter.

Bidne har ikke arrangert tradisjonelle velgermøter siden mars.

– Hva er din favoritting Trump har gjort?

– At jeg fortatt har min frihet, at den ikke er tatt fra meg, sier han.

På meningsmålingene utmerker Trump-velgerne seg tydelig på ett område: Entusiasme. I Wisconsin svarte over to av tre Trump-velgere i Washington Post og ABCs meningsmåling at de er veldig entusiastiske før valget, mens tallet for Biden-velgernerne er rundt femti prosent.

– Trump er den første presidenten som får tingene gjort. Da jeg var liten gutt spurte jeg foreldrene mine «hvorfor er det sånn at presidenten ikke får så mye gjort»?, og de fortalte meg at det var en komplisert prosess i Washington. Men denne presidenten viste at de tok feil, sier 56 år gamle Brent Howland til VG.

Brett Howland (56) mener en stemme på Trump er en stemme til USAs grunnlov. – Demokratene fortsetter å prøve å endre den, sier han. Foto: Thomas Nilsson / VG

For ham er en stemme på Trump en stemme for å bevare USA slik han kjenner det. Han vil at grunnloven skal bevare som den er, og han vil ikke at landet skal bli sosialistisk.

– Frykter du at det skal skje om Biden vinner?

– Ja. Demokratene tror ikke på grunnloven vår, de fortsetter å prøve å endre den hele tiden, sier Howland.

Neste uke fortsetter Trump besøkene til viktige vippestater, når han møter velgere i Ohio og Pennsylvania.

PÅ TRUMP-MØTE: VGs Thomas Nilsson og Jostein Matre i Misonee i Wisconsin., Foto: Thomas Nilsson / VG

