VIL HA ENDRING: Najja Plowden kommer fra en familie med lange tradisjoner i militæret. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

Veteran mener borgerkrig er et nødvendig onde: − Vil kunne skape varig endring

NEW YORK (VG) Småbarnsfaren Najja Plowden (39) så venner bli drept da han tjenestegjorde i Afghanistan. Han kaller president Donald Trump en «hvit nasjonalist», men håper likevel han vinner valget.

Nå nettopp

VG møter 39-åringen i ettromsleiligheten i nabolaget Crown Heights i Brooklyn i New York. På stuegulvet ligger det leker som tilhører hans fire år gamle sønn.

– Jeg tror vi er på vei mot en ny borgerkrig, sier han.

Med under to uker igjen til valget synes USA og være mer splittet enn noen gang.

Landet deles i to om blant annet coronapandemien som har krevd mer enn 220.000 menneskeliv i USA, de kraftige Black Lives Matter demonstrasjoner som følge av politibrutalitet, økning av kriminalitet i flere storbyer, og utnevnelsen av konservative Amy Coney Barrett som høyesterettsdommer.

– Vi har fått akkurat det vi fortjener. Trump var det naturlige steget for oss med tanke på den retningen vi har hatt i lang tid: USA er rasistisk, og nå har vi en hvit nasjonalist som styrer landet, sier Plowden.

Han viser blant annet til den første presidentkandidatdebatten da Trump ikke tok avstand fra den høyreekstreme gruppen Proud boys. Etter at flere mektige republikanere tok avstand fra uttalelsene fordømte likevel Trump gruppen.

Blir kvalm av landet

Plowden gestikulerer med store bevegelser når han snakker. Han karakteriserer seg selv som introvert, men snakker på inn- og utpust.

Han står barføtt i sofaen sin og ser opp på verdenskartet som henger på veggen. Han peker på kartet og forteller at han har vurdert og flytte fra USA mange ganger.

– Jeg blir kvalm av dette landet, men jeg skal være igjen og kjempe for svartes rettigheter, sier han.

– Trump gjør at hvite, brune og svarte får en felles fiende. Den felles fienden er det Trump representerer. Hvis Biden vinner vil den felles fienden bli borte. Fire nye år med Trump betyr flere folk på vår side. Til slutt vil det bli et opprør fordi hvite ikke ønsker å sitte stille å se på lengre, sier han.

Han understreker at han ikke hater presidenten, men det han representerer.

TRO: Plowden forteller at han er kristen, og at troen er viktig for ham. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

– Du ser på Trump som nasjonalist, men likevel ønsker du at han skal sitte i fire år til?

– Som en veteran som har opplevd krig, vet jeg at man ikke får det bedre før det blir verre. Verden måtte gå gjennom en pandemi for at de skulle få øynene opp for rasismen som skjer rundt dem, sier han og fortsetter:

– En borgerkrig vil kunne skape varig endring.

På spørsmål om hvordan han ser for seg en slik borgerkrig, svarer 39-åringen at han tror USA vil bli ytterligere polarisert de neste årene, hvor de store byene langs kysten vil bli ultraliberale, og at det blir en ytterligere oppblomstring av høyreekstreme grupper.

– Folk vil etter hvert forstå at det ikke nytter å kjempe med ord, og vil da gripe våpnene, mener han.

KREVER RETTFERDIGHET: – Når Trump snakker om å «gjøre Amerika bra igjen», så blir jeg frustrert. Amerika var aldri bra til å begynne med, sier han og henviser til rasismen han mener gjennomsyrer landet. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

I leiligheten henger det er rød ballong hvor heliumet er på vei til å forsvinne. For noen dager siden ble sønnen hans fire år.

Kjeglene han bruker på fotballbanen når han trener ungdommer i nabolaget ligger i sofaen. Og på badet står voksen han bruker når han former barten sin som han anskaffet under karantenetiden da han hadde corona i april.

– Det er mange som blir forvirret når jeg snakker om disse tingene. Tidligere så jeg på meg selv som republikaner, men nå er jeg liberal. Jeg er enig med Trump i at vi må sette USA først, men ikke slik han ønsker det. Jeg var også enige med ham i å trekke styrkene ut av Syria, men ikke slik han gjorde.

SNURREBART: Plowden lot skjegget og barten gro da pandemien kom til USA. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

Snakker med sønnen om rasisme

Han har tidligere stått frem i amerikanske medier etter at han ble stoppet av politiet og tatt med i arresten da han var ute og luftet hunden sin i en park i nabolaget i 2017. Selv mente han hudfargen var årsaken.

Han mener det er umulig å være hvit i Amerika, og ikke være rasist.

– Vi lærer ikke barna våre om rasisme. De fleste amerikanere vet ikke når svarte fikk stemmerett, eller når slaveriet opphørte. De lærer at svarte immigrerte til dette landet.

– Bare tenk på hvordan man setter amerikanere i bås med språket. Jeg er ikke bare amerikaner, jeg er afrikansk-amerikaner, bare fordi jeg er svart.

HAR FORTRENGT MYE: Det er sjeldent han tar frem militæruniformen sin. For å fungere i samfunnet forteller Plowden at han har valgt å glemme mye av det som skjedde. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

– Snakker du med sønnen din om disse tingene?

– Ja, vi snakker masse om det. Han vet at han har en annen hudfarge. Moren hans er hvit, og faren hans er svart. For resten av verden vil han alltid være svart, med mindre han gjør noe virkelig stort – da vil hvite trykke ham til sitt bryst.

– Hva sier han når dere snakker om dette?

– Han sier han blir lei seg.

SOMMERUNIFORM: Han har ikke noen særlige minner fra militæret liggende, det eneste er uniformen som henger i skapet i gangen. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

I skapet i gangen henger uniformene han brukte i militæret da han tjenestegjorde åtte måneder i Afghanistan i 2001 og 2002. Han ble sendt dit etter terrorangrepet på tvillingtårnene i New York.

– Tenk at jeg en gang bar det amerikanske flagget, men når jeg ser et flagg i dag blir jeg redd. Redd fordi jeg vet hva det representerer.

Han var 18 år da han melde seg. Han hadde sett noen «kule krigsfilmer» på TV og ville bli spion, som han kaller det.

Men slik ble det ikke: Han forteller at han ble utstyrt med våpen – og hele tiden måtte stille spørsmål som: «Bærer det barnet der på en bombe?».

– Fra mitt kompani er det bare to som lever i dag. Noen ble drept i krigen, andre tok livet sitt da de kom hjem igjen fordi de ikke klarte å leve med minnene.

Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

– Det er ingenting som kan forberede deg på krig, og den konstante frykten du kjenner på kroppen av å være i krig.

– Hvordan kan du da som veteran, når du vet hva krig fører til, ønske en borgerkrig velkommen i ditt i eget land?

– Det er ikke det at jeg ønsker den velkommen. Men det er et nødvendig onde. Med borgerkrig vil en varig endring komme. Hvis Biden blir valgt går alle tilbake til dette, sier han.

Han peker på beina sine, legger de på bordet – og fortsetter:

– De hvite vil tenke «puh, endelig kan vi gå tilbake til normalen». Men for oss er ikke normalen bra nok. Svarte i dette landet blir diskriminert.

Publisert: 25.10.20 kl. 05:44

