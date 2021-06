PÅ REISE: I forrige uke besøkte Jens Stoltenberg Portugal og møtte landets statsminister Antonio Costa (til høyre). Foto: ANTONIO COTRIM / LUSA

Stoltenberg: Forholdet til Russland på det kaldeste siden den kalde krigen

Forholdet mellom NATO og Russland er nå det aller dårligste siden den kalde krigen, ifølge NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Om to uker møtes presidentene i USA og Russland ansikt til ansikt i Sveits.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ifølge Stoltenberg har Hviterusslands aksjon mot et rutefly fra Ryanair 20.mai, da flyet ble tvunget til å lande i Minsk på en påstått melding om en bombetrussel mot flyet, forverret dette forholdet ytterligere.

– Vi vet at Russland og Hviterussland opererer tett sammen i luften. Russland har ikke tatt avstand fra flykapringen, men tvert imot forsøkt å unnskylde Hviterussland gjennom bortforklaringer, sa Stoltenberg i et intervju med VG og en gruppe europeiske journalister mandag.

Tirsdag ettermiddag har generalsekretæren innkalt både utenriksministrene og forsvarsministrene i NATO-landene til digitale møter.

Møtene er en del av prosessen fram mot NATOs toppmøte i Brussel mandag 14.juni. Men det er også en anledning for regjeringene å snakke om aktuelle saker, som forholdet til Russland.

les også Jens avviser Erna-kritikk: Har bred støtte for NATO-opptrapping

Direkte angrep

Stoltenberg viste til at Ryanair-flyet var en kommersiell ruteflyvning mellom NATO-hovedstedene Athen og Vilnius. Flyet ble tvunget til å lande i Hviterusslands hovedstad Minsk.

På flyplassen i Minsk ble to hviterussiske borgere som bor i utlandet, den regimekritiske journalisten Roman Protasevitsj og hans venninne Sofia Sapega, arrestert og ført bort fra flyet før det fikk fortsette til Vilnius.

– Det var farlig for de som var om bord på flyet, men det var også et direkte angrep mot den demokratiske opposisjonen i Hviterussland, mot en journalist, og dermed mot ytringsfriheten.

– Ut fra dette må vi konstatere at vårt forhold til både Russland og Hviterussland er på det laveste punket siden den kalde krigen, sa Stoltenberg.

les også Eriksen Søreide: – Lukasjenko lever opp til sitt rykte som Europas siste diktator

Det som er vanskelig

I møtet med europeiske medier fortalte Stoltenberg at NATO i mer enn ett år har forsøkt å sette opp et møte i det formelle organet mellom partene, NATO- Russland rådet.

– Russland må tåle vi vil snakke om ting de synes er vanskelig. De kritiserer NATO for ting jeg mener er urimelig, men det er noe med det å ha dialog, sa Stoltenberg i en konferanse med en gruppe norske journalister mandag kveld.

Generalsekretæren sier at han ser fram til møtet mellom USAs president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin i Sveits umiddelbart etter NATO-toppmøtet.

– Jeg er glad for at det er et slikt møte. jeg vet også at det møtet også vil handle om rustningskontroll. Det er veldig bra at de ble enige om å forlenge «Nye Start»-avtalen. Men det er ikke nok. VI trenger flere nedrustningsavtaler, sa Stoltenberg.

les også Stoltenberg om forholdet til Russland: 20 måneder uten formell kontakt

Ukomfortabelt for USA

Søndag sa USAs president at han ville ta opp kritiske spørsmål om menneskerettigheter med sin russiske motpart når de møtes senere i juni.

Mandag svarte Russlands viseutenriksminister Sergej Ryabkov og sa at Moskva ville reise saker saker som vil være «ukomfortable for USA» ifølge nyhetsbyråene RIA og Reuters.

Også forsvarsminister Sergej Shoigu har uttalt at Moskva må svare på økt militær transatlantisk aktivitet fra NATOs side. Ifølge forsvarsministeren vil Russland etablere om lag 20 nye enheter i sitt vestlige militærdistrikt i løpet av året, som svar på dette.