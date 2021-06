HÅNDTRYKK: Jens Stoltenberg la ut dette bildet på sin Twitter-konto etter dagens møte med president Joe Biden. Foto: Erik Luntang, NATO

Stoltenberg etter Biden-treff: − Mye alvor, men også humor

WASHINGTON D.C. (VG) En drøy time etter at Jens Stoltenberg gikk inn i Det hvite hus, kom han ut og takket Biden for hans NATO-støtte.

– Det er en god tone og var et hyggelig møte. Det var mye alvor, men også humor og hygge. Det var godt å treffes igjen. Han forstår europeere og kjenner USA. Den kombinasjonen er god og bra for samarbeidet i NATO. Han fortalte også små anekdoter fra det ovale kontor, sier Stoltenberg i et møte med norsk presse etter president-treffet.

NATO-sjefen er den tredje internasjonale topplederen Biden har tatt imot på sitt ovale kontor siden innsettelsen 20. januar i år. Møtet fant sted litt før klokken 23.00 norsk tid mandag kveld.

Stoltenberg anser den ekslusive tilgangen som et uttrykk for Bidens forpliktelse til NATO, forteller han.

– Vi tok opp et bredt spekter av temaer. Russland, Kina, global terrorisme, cybertrusler og sikkerhetskonsekvensene av klimaendringer, sier Stoltenberg.

– Truet posisjon

Møtet mellom NATO-sjefen og den amerikanske presidenten fant sted en uke før NATOs toppmøte i Brussel 14. juni. Der står Kinas raske teknologiske utvikling og internasjonale utbredelse på agendaen.

– En av NATOs virkelige styrker gjennom flere tiår er at vi har vært teknologisk ledende, nær sagt på alle systemer. Den posisjonen er nå utfordret, ikke minst ved at Kina investerer stort i teknologier som kunstig intelligens, autonome systemer, ansiktsgjenkjenning og bruker det i sine våpensystemer, svarer Stoltenberg på spørsmål fra VG om dette.

FERDIG: Jens Stoltenberg rett etter møtet med president Joe Biden i Det hvite hus.

Bidens Europa-turné

Onsdag reiser Biden på sin første utenlandstur som president, en ukelang Europa-tur med avreise onsdag denne uken.

Han vil delta på NATO-toppmøtet i Brussel, G7-landenes statsledere, et eget møte med Storbritannias statsminister Boris Johnson – og Russlands Vladimir Putin.

Stoltenberg og Biden har vært samstemte på Kina som en vesentlig, voksende trussel mot Vesten.

Stoltenberg menet at NATO må ha mye større oppmerksomhet mot Kina. I en kronikk i The Washington Post søndag, hvor Biden la ut sin agenda for Europa-turen, nevnte han Kina tre ganger.

SIKKERHETSRÅDGIVER: Jake Sullivan er president Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver. Foto: Thomas Nilsson / VG

– De demokratiske landene må sammen sørge for at det er våre verdier, og ikke interessene til autokrater, som styrer utviklingen og bruk av disse innovasjonene, skriver den amerikanske presidenten.

I en forhåndstale før toppmøtet, uttalte Stoltenberg at NATO ikke ser på Kina som en motstander.

Han bekreftet likevel alliansens nye og tøffere linje mot Kina, som eksperter frykter kan skade Norges forhold til landet som er ventet å bli verdens største økonomi med tiden.

PRESSETREFF: Jens Stoltenberg svarte på spørsmål fra norsk presse et par timer etter sitt møte med Biden. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Fremvoksende sikkerhetsutfordringer

Under pressemøtet i Det hvite hus tidligere på dagen forklarte Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan, at presidenten i tillegg til de historisk varige truslene mot USA – som for eksempel Russland – også ville vektlegge «fremvoksende sikkerhetsutfordringer»:

– Cyber og Kina, sa Sullivan.

MØTES: 16. juni i Genève i Sveits skal president Joe Biden og president Vladimir Putin møtes. Bidens forgjengere, Obama og Trump, møtte Putin én gang hver i løpet av sine perioder som amerikansk president. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP Pool

Teknologi

– Biden vil også ta opp samkjøringen med Europa når det gjelder handel og teknologi, slik at demokratier og ingen andre – ikke Kina, eller andre autokratier – lager reglene for handel og teknologi i det 21. århundret, fortsatte Sullivan under pressemøtet.

Biden vil returnere til Washington neste uke.

– Hvis vi skal beholde vår teknologiske styrke så må vi investere mer sammen, ta i bruk teknologier som kunstig intelligens, selvgående eller autonome systemer, og bruke dette på en måte som trygger vår sikkerhet, men samtidig i overenstemmelse med internasjonal rett og lov, sier Stoltenberg til VG.

PENTAGON: Jens Stoltenberg ankom Pentagon klokken 11.00 lokal tid og ble der ønsket velkommen av USAs forsvarsminister Lloyd J. Austin III. Foto: Erlend Ofte Arntsen / VG

Pentagon-møte

Tidligere på dagen møtte Stoltenberg USAs forsvarsminister Lloyd J. Austin III.

I sine merknader innledningsvis ga Austin ros til Stoltenberg for å ha klart å øke medlemslandenes økonomiske bidrag. Antall land som bruker mer enn to prosent av BNP på forsvar og sikkerhet har økt under Stoltenberg.

Stoltenberg la på sin side vekt på USAs forpliktelse til NATO-samarbeidet, men fremhevet også betydningen av fortsatt sivil tilstedeværelse i Afghanistan nå som USA og NATO skal avslutte sin militære operasjon der etter sommeren.