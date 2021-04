Politibetjent drept ved den amerikanske kongressbygningen

En politibetjent er drept og en er skadet etter at en bil kjørte inn i dem utenfor kongressbygningene i Washington D. C. Den mistenkte ble skutt og drept av politiet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Alle kongressens bygninger i Washington D.C. er stengt og de ansatte har fått beskjed om at ingen får forlate bygningene og oppfordres til å holde seg unna vinduer og dører.

Ifølge kongresspolitiet kjørte en bil inn i to politifolk ved en av innkjørslene til området.

Den ene av de to politifolkene er død, bekrefter Yogananda Pittman som er sjef for kongresspolitiet under en pressekonferanse.

Den andre er skadet og på sykehus.

– Den mistenkt kom ut av bilen med en kniv i hånden. Han sprang aggresivt mot politifolkene og svarte ikke på tiltale, sier Pittman.

Ifølge politiet i Washington D.C. er det ingenting som tyder på at det var en terrorhandling.

Den mistenkte gjerningspersonen ble skutt av politiet og er død.

forrige





fullskjerm neste

Kongressen har ferie denne uken, så det skal ikke være politikere på jobb i selve bygningen.

Etter stormingen av kongressbygningen i januar ble det innført ekstra sikkerhetstiltak rundt kongressområdet. De siste ukene har noen av disse tiltakene blitt opphevet. Blant annet er de høye gjerdene rundt kongressbygningen fjernet, og antall soldater fra nasjonalgarden i området redusert.