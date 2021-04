PÅGRIPELSEN: Bildet viser hvordan Derek Chauvin sitter med knærne på George Floyd som er ilagt håndjern. Politibetjenten i fremgrunnen er Alexander Kueng. Foto: MINNEAPOLIS POLICE DEPARTMENT / Reuters

Politileder om pågripelsen av George Floyd: Brudd på retningslinjene

Da Derek Chauvin presset kneet sitt mot George Floyds nakke i ni minutter og 29 sekunder var det «fullstendig unødvendig». Det mener sjefen for drapsavsnittet i Minneapolis-politiet.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

– Politiet er ikke trent til å knele på en persons nakke, sa Richard Zimmerman da han fredag vitnet i saken der Chauvin står tiltalt for drap på Floyd.

En hendelse som i fjor vår skapte et voldsomt engasjement rundt politivold mot svarte, ikke bare i Minneapolis der det skjedde, men i store deler av verden.

– Kan drepe dem

Zimmerman, som ifølge CNN har ledet drapsavsnittet i Minneapolis-politiet i mer enn 12 år, mente at å sitte med kneet presset mot nakken på en man har arrestert og lagt i håndjern er «fullstendig unødvendig».

– Fordi dersom kneet ditt presser mot noens nakke, kan du drepe dem, sa han.

Fra vitneboksen spurte politisjefen retorisk hvordan noen som er satt i håndjern kan være en trussel mot deg, og dermed skade deg, som politibetjent.

– Straks personen er i håndjern går trusselnivået helt ned, ga han som svar på sitt eget spørsmål.

Han la til at sjansene for at du som politimann skal bli skadet er svært liten i en slik situasjon.

– Jeg ser ingen grunn til at politibetjentene skal ha følt at de var i fare, var hans knusende dom mot Chauvin og hans kolleger som pågrep George Floyd, ifølge Washington Post.

I RETTEN: Richard Zimmerman har over 35 års erfaring i politiet. Foto: Court TV Pool

Vanskelig å puste

Selv sier Zimmerman at han aldri har fått opptrening i en slik metode, og mener det er innlysende at en som ligger med brystet mot bakken med en person over, slik Floyd gjorde, vil kunne få vanskeligheter med å puste.

– Straks en person er satt i håndjern så må man få dem over på siden, eller få dem til å sitte opp. Du må få dem av brystet fordi musklene drar bakover når du er lagt i håndjern, og dersom du ligger på brystet så hindrer det deg enda mer i å puste.

Zimmerman sa at han mener metoden Chauvin og hans kolleger brukte er et brudd på politiets retningslinjer. På spørsmål fra aktor om de burde stanset maktbruken mot Floyd straks han var satt i håndjern var Zimmerman så tydelig man kan få blitt:

– Absolutt!

INNE I BUTIKKEN: George Floyd er mannen i svart singlet. Bildet er hentet fra et overvåkningskamera i butikken der han ble mistenkt for å ha betalt med en falsk seddel. Foto: Court TV Pool

Under pågripelsen sa George Floyd selv at politiet var i ferd med å drepe ham, før han ble liggende livløs på bakken. Ifølge aktor skal Derek Chauvin ha fortsatt med å sitte med kneet over nakken på Floyd i nesten fire minutter etter dette.

Floyd ble senere erklært død.

Zimmerman ble etter dette selv bedt om å dra til åstedet den maidagen i fjor.

Enig med forsvarer

Da det var Chauvins forsvarers, Eric Nelson, tur til å stille spørsmål sa Zimmerman seg enig i at en bevisstløs person kan oppføre seg stridslysten når han, eller hun, våkner til liv igjen.

Nelson forsøkte også å få frem at måten politiet på gaten jobber på har endret seg siden Zimmerman selv var patruljerende politi, og påpekte at Zimmerman i sin jobb har liten erfaring med å måtte bruke makt slik politiet på gaten iblant må.

Zimmerman sa seg i kryssforhøret også enig i at politibetjenter i en kamp for livet har lov til å bruke ethvert nødvendig virkemiddel.