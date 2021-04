MISFORNØYDE: 46 prosent av svenskene er misfornøyde med landets coronahåndtering, viser en undersøkelse gjort av Aftonbladet i samarbeid med Demoskop. Foto: Pontus Orre

Nesten halvparten av svenskene misfornøyde med coronahåndteringen

Annenhver svenske synes Sveriges håndtering av coronapandemien er dårlig, viser en ny undersøkelse. Det er nesten en dobling siden november i fjor.

Av Thea Rosef

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

46 prosent av svenskene er misfornøyde med landets coronahåndtering, viser en undersøkelse gjort av Aftonbladet i samarbeid med Demoskop, som er et av Sveriges største analyseselskaper.

35 prosent mener krisen er blitt håndtert godt. Undersøkelsen omfatter 1.309 intervjuer i perioden 24.– 29. mars 2021.

Andelen misfornøyde har nesten doblet seg siden undersøkelsen i november 2020, da kun 25 prosent ikke var fornøyde, skriver Aftonbladet.

les også Slår alarm i Sverige: – Utviklingen går feil vei

– Det er absolutt mye misnøye med den økonomiske støtten som kanskje ikke har blitt delt ut. Andre føler at restriksjonene ikke har vært harde nok, eller at de har vært for harde, sier analytiker i Demoskop Angelica Cöster til avisen.

Hittil er 813.191 personer blitt smittet med coronaviruset i Sverige, og 13.498 coronarelaterte dødsfall er registrert siden pandemiens start, ifølge VGs oversikt lørdag.

Advarer om tiltakstrøtthet

Sverige er inne i sin tredje smittebølge, og smitten er økende.

På en pressekonferanse onsdag ettermiddag kunngjorde statsminister Stefan Löfven at de eksisterende restriksjonene i Sverige forlenges til 18. april.

– Jeg vil igjen be om en skikkelig kraftanstrengelse. Smittespredningen ligger på et for høyt nivå og øker dessverre i mange deler av landet. Trykket på sykehusene er stort, og derfor er det viktig at vi orker litt til. At vi tar ansvar for sykehusene, at vi tar ansvar for våre medmennesker og naturligvis ansvar for oss selv, sa Löfven.

BØNN: Statsminister i Sverige Stefan Löfven ba om en kraftanstrengelse fra befolkningen tidligere i uken. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYR?N

– Utviklingen går feil vei, la helseminister Lena Hallengren til.

På en pressekonferanse dagen før advarte statsepidemiolog Anders Tegnell om voksende tiltakstrøtthet hos befolkningen.

– Det er nok ganske mange grunner til at folk er mer misfornøyde nå, men jeg vil si at det hovedsakelig er fordi det har tatt så lang tid før vaksinasjonen har kommet i gang, sier Cöster i Demoskop til Aftonbladet.

les også Finland og Sverige: Derfor fortsetter de med AstraZeneca

Flere ønsker rask vaksinering

Undersøkelsen viser at et stort flertall av svenskene ønsker å bli vaksinert raskt. 67 prosent vil bli vaksinert så snart som mulig, noe som er en kraftig endring fra november, da bare 25 prosent ønsket å bli vaksinert så snart som mulig.

Andelen som har tenkt å vente en stund før de blir vaksinert har også endret seg betydelig. I november ønsket 41 prosent å vente, mot bare 14 prosent nå, viser tallene.

To tredjedeler av svenskene vil vaksinere seg uavhengig av hvilken vaksine de får tilbud om.

Blant de 23 prosentene hvor type vaksine er viktig, er det store forskjeller i hvilke merker de aksepterer. 91 prosent i denne gruppen vil bli vaksinert med Pfizer-vaksinen, mens bare ti prosent av dem sier ja til AstraZenecas vaksine.

– Det er nok medieoppmerksomheten rundt mulige bivirkninger som er årsaken, sier Cöster til avisen.

Sverige har valgt å fortsette vaksineringen med AstraZenecas vaksine, men kun til innbyggere eldre enn 65 år.

I undersøkelsen kommer det også frem at litt over halvparten av svenskene bruker munnbind.