FIKK SKYLDEN: Kaptein Marwa Elselehdar (29) ble hengt ut på sosiale medier da skipet «Ever Given» satt seg fast i Suezkanalen, til tross for at hun befant seg på en annen båt langt unna. Hun tror tradisjonelle kjønnsroller gjør det vanskelig for mange å akseptere at hun er den første kvinnelige kapteinen i Egypt. Foto: Marwa Elselehdar/Privat

Fikk feilaktig skylden for skipskaos i Suezkanalen: − Jeg ble sjokkert

Kapteinen var milevis unna da nyheten sprakk om at det store lasteskipet hadde satt seg fast i Suezkanalen. Likevel fikk hun skylden for hendelsen på sosiale medier.

Av Caisa Linea Hagfors

Publisert: Nå nettopp

Da det gigantiske lasteskipet «Ever Given» satt seg bom fast i Suez-kanalen, fikk Egypts første kvinnelige kaptein, Marwa Elselehdar (29), skylden, skriver BBC.

Selv var 29-åringen milevis unna. Hun befant seg på skipet «Aida IV» utenfor Alexandria i Egypt da hun oppdaget ryktene om at det var hun som hadde kjørt fast skipet i kanalen.

– Jeg ble sjokkert, sier Elselehdar til BBC.

Ryktene skal ha startet da et manipulert bilde med en falsk nyhetsoverskrift begynte å spre seg. Bildet så ut til å være av en artikkel publisert av Arab News, som hevdet at den unge kapteinen var involvert i hendelsen.

På kort tid ble det delt av tusenvis på både Twitter og Facebook.

Enkelt mål i et mannsdominert yrke

I tillegg til det manipulerte bildet, ble det også opprettet flere falske Twitter-profiler under Elselehdars navn. Også der ble det hevdet at hun hadde skylden for hendelsen.

29-åringen sier til BBC at hun fortsatt ikke vet hvem som først satt i gang ryktene. Hun tror imidlertid det har noe å gjøre med hennes status som en vellykket, kvinnelig kaptein, i et miljø som lenge har vært dominert av menn. Tall fra Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) kvinner utgjør to prosent av sjømannskapet på verdensbasis.

– Jeg tror jeg kanskje var et enkelt mål fordi jeg jeg er både vellykket og kvinne i dette yrket, eller fordi jeg er egyptisk, men jeg vet ikke helt sikkert, sier hun.

Første kvinnelige kaptein i Egypt

Da Elselehdar først søkte seg inn på Det arabiske akademiet for teknologi og maritim transport (AASTMT) var det i utgangspunktet ikke tillatt for kvinner å søke. Daværende president Hosni Mubarak innvilget imidlertid 29-åringens forespørsel om kapteinsutdanning.

Dermed ble Elselehdar den første kvinnelige egypteren som gikk ut av akademiet som kaptein, skriver BBC.

– Folk i samfunnet her aksepterer fortsatt ikke ideen om at jenter arbeider på sjøen og er borte fra hjemmet og familien i lengre tid, forteller kapteinen.

Allerede som student fikk Elselehdar kjenne på utfordringene som kvinne i et historisk mannsdominert miljø.

– Det var bare eldre menn med en annen mentalitet, så det var utfordrende å finne likesinnede mennesker, forteller hun til kanalen.

– Det var vanskelig å stå i det helt alene uten å la det påvirke min psykiske helse.

Etter at Elselehdar ble ferdig utdannet, ble hun førstekaptein på båten «Aida IV». Hun ble dermed den første og yngste egyptiske kvinnen som fraktet båten gjennom Suez-kanalen i 2015.

På kvinnedagen i 2017 ble hun hedret av president Abdel Fattah El-Sisi for å ha gått foran som kvinnelig kaptein.