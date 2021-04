PÅGRIPELSEN: Bildet viser hvordan Derek Chauvin sitter med knærne på George Floyd som er ilagt håndjern. Politibetjenten i fremgrunnen er Alexander Kueng. Foto: MINNEAPOLIS POLICE DEPARTMENT / Reuters

Rettsmedisiner om George Floyd-saken: − Drap

Rettsmedisineren som obduserte George Floyd står på sin konklusjon om at Floyds dødsfall er et drap. Hans underliggende sykdom og narkotikabruk var medvirkende, men ikke direkte årsaker.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

Det forklarte Andrew Baker da han fredag vitnet i rettssaken der politimannen Derek Chauvin står tiltalt for å ha drept George Floyd under en pågripelse i mai i fjor.

Chauvin presset Floyd mot bakken ved å sitte med kneet i nakken på ham i ni minutter og 29 sekunder.

Andrew Baker, som obduserte Floyd, forklarte i retten at han døde som følge av hjertestans på grunn av måten han ble presset og holdt i bakken på.

VITNET: Doktor Andrew Baker. Foto: Court TV Pool

Da han skrev obduksjonsrapporten i fjor slo han fast at det handlet om et drap.

– Min mening er uendret, sa han i retten fredag, melder CNN.

Angående underliggende sykdommer Floyd kan ha hatt – han skal blant annet ha hatt en hjertesykdom – eller narkotiske stoffer som kan ha vært i kroppen hans sier Baker at de «ikke er direkte årsaker til Floyds død».

– De er medvirkende årsaker, men jeg vil fremdeles klassifisere dette som et drap, slo Baker fast.

Han påpeker likevel at hans medisinske definisjon på dødsfallet ikke nødvendigvis betyr at Chauvin er skyldig etter tiltalen.

MISTET LIVET: George Floyd ble pågrepet mistenkt for å ha brukt en falsk dollarseddel. Foto: Christopher Harris / Christopher Harris

Hadde ikke sett video

Dødsfallet skapte et voldsomt engasjement rundt politivold utført av hvite politifolk mot svarte. Ikke bare i Minneapolis der dette skjedde, men i store deler av verden. En av grunnene til at demonstrasjoner brøt ut var videoen av pågripelsen som raskt gikk viralt.

I sitt vitnemål fortalte Baker også at han ikke hatt sett videoen av Chauvin som sitter med kneet mot Floyds nakke før han fortok obduksjonen.

– Jeg visste at minst en video hadde gått viralt på internett, men jeg lot bevisst være å se den før jeg hadde undersøkt Floyd. Jeg ville ikke la meg påvirke ved å gå inn i jobben med en forutinntatthet som kunne lede meg i en bestemt retning, fortalte han.

Dette er videoen Baker lot være å se før obduksjonen:

Etter at jobben var gjort så han derimot flere av videoene som etter hvert fantes tilgjengelig.

Lavt oksygennivå

I løpet av rettssakens to første uker har påtalemyndigheten brakt flere lege-vitner som har forklart at Floyd døde på grunn av at han ikke lenger fikk puste fritt som følge av maktbruken som ble brukt mot ham.

Legen som erklærte Floyd død vitnet om at han på dødstidspunktet anså kvelning som den mest sannsynlige årsaken.

INNE I BUTIKKEN: George Floyd er mannen i svart singlet. Bildet er hentet fra et overvåkningskamera i butikken der han ble mistenkt for å ha betalt med en falsk seddel, noe som førte til at politiet ble tilkalt. Foto: Court TV Pool

Lungespesialisten Martin Tobin har regnet ut at presset fra Chauvins kne til tider tilsvarte et trykk på om lag 41,5 kilo mot halsen til afroamerikanske Floyd.

– Han døde på grunn av lavt oksygennivå, sa han fra vitneboksen torsdag.

Ingen vitner fra forsvaret så langt

Også en rekke politiledere har tilsynelatende styrket aktoratets sak mot Chauvin, og kritisert hans maktbruk. Én omtalte det som et brudd på retningslinjene, og mente det var «fullstendig unødvendig».

les også Butikkansatt føler skyld etter George Floyd-dødsfallet

– Fordi dersom kneet ditt presser mot noens nakke, kan du drepe dem, sa han.

Også flere som var vitner til hendelsen har i retten sagt at de reagerte på hvordan politimennene gjennomførte pågripelsen. Det til tross for at flere av dem forsøkte få dem til å stoppe.

Chauvin selv nekter straffskyld. Foreløpig har ikke forsvarets vitner forklart seg. Saken fortsetter i retten neste uke.