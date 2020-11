REISER I SRAEL: Besøket til Mike Pompeo regnes som blant de siste Trump-regjeringen rekker å gjennomføre. Foto: MENAHEM KAHANA / POOL

Pompeo med kontroversielt Israel-besøk: Kalte gruppe «kreft»

Utenriksminister Mike Pompeo er innom både de okkuperte Golanhøydene, Vestbredden og en vingård.

Besøket kommer etter at USAs president Donald Trump de siste dagene har gjort flere kontroversielle fremstøt i utenrikspolitikken sin.

I ettermiddag planlegger Pompeo et besøk til Golanhøydene, et syrisk territorium som etter 1967 har vært okkupert av Israel. Besøket er et brudd med amerikanske regjeringers praksis opp til nå, og anses som svært kontroversielt.

Golanhøydene er aldri blitt internasjonalt anerkjent som en del av Israel, men USAs president Donald Trump anerkjente i 2019 Israels suverenitet over området etter at det ble annektert av Israel. Det ble møtte med kritikk fra blant andre EU.

SEKSDAGERSKRIGEN: Under krigen i 1967 mistet Syria kontrollen over Golanhøydene, og Israel har okkupert området siden da. Foto: AP

– I dag får jeg muligheten til å besøke Golanhøydene. Den enkle anerkjennelsen av dette som en del av Israel var en avgjørelse som president Trump tok, som er historisk viktig og helt enkelt en anerkjennelse av virkeligheten, sier Pompeo.

Kritikkverdig

– Det er kritikkverdig at den amerikanske utenriksministeren bidrar til å legitimere okkupasjonen av Golanhøydene, sier talsperson Nikos Tavridis-Hansen i BDS-Norge til VG.

BDS oppfordrer til boikott av israelske varer, bedrifter og institusjoner, deinvestering i israelsk næringsliv og internasjonale sanksjoner for å tvinge Israel ut av okkuperte områder.

HISTORISK: Utenriksminister Mike Pompeo (t.v.) sammen med statsminister i Israel, Benjamin Netanyahu under en pressekonferanse, torsdag. Foto: Maya Alleruzzo / AP

Kaller gruppe kreft

– Vi vil stå sammen med andre nasjoner som anerkjenner BDS-bevegelsen som den kreften den er, sier Pompeo.

– Vi vil umiddelbart ta grep for å identifisere organisasjoner som deltar i hatefull BDS-atferd og trekke tilbake amerikansk regjeringsstøtte fra slike grupper, sier Pompeo.

Dette reagerer Tavridis-Hansen i BDS-Norge på.

– Dersom man skal se for seg en langsiktig løsning på konflikten må palestinernes rettigheter selvsagt respekteres og det er nettopp det BDS-bevegelsen kjemper for, sier Tavridis-Hansen.

POMPEO-VIN: Den israelske vinmakeren Yaakov Berg viser frem en vinflaske han har kalt etter Pompeo. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Innholdsrikt besøk

Tidligere i dag besøkte han en vingård på et israelskokkupert område på Vestbredden. Han varsler nå at USA endrer praksis og krever at produkter fra den okkuperte Vestbredden som selges i USA, stemples som israelske.

– Alle produsenter i områder der Israel fungerer som relevant myndighet, vil måtte merke produktene sine med «Israel», «Israelsk produkt» eller «Made in Israel» når de eksporteres til USA, sier Pompeo.

Han blir torsdag den første amerikanske toppdiplomaten som besøker en bosetning på Vestbredden. Palestinerne og stort sett hele verdenssamfunnet anser bosetningene som brudd på internasjonal lov og et hinder for fred.

