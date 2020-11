SMITTET: Donald Trump Jr. har testet positivt for coronaviruset. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trumps sønn coronasmittet

Donald Trumps eldste sønn, Donald Trump Jr., har testet positivt for coronaviruset.

Trump Jr. er også den siste i en lang rekke nære medarbeidere og familiemedlemmer av dem amerikanske presidenten som har testet positivt de siste månedene.

– Don testet positivt i begynnelsen av uken og har vært i isolasjon ute i hytta sin siden testresultatet kom. Han har vært helt uten symptomer, og følger alle retningslinjer som er anbefalt i forbindelse med covid-10, sier en talsperson for presidentsønnen i en uttalelse.

Tidligere har presidenten selv, hans kone Melania Trump, hans yngste sønn Barron Trump, stabssjef Mark Meadows og en rekke høytstående rådgivere både i administrasjonen og valgkampteamet til Trump testet positivt.

Trump Jrs kjæreste, Kimberly Guilfoyle, testet også positivt for viruset i sommer da duoen drev valgkamp for Trump rundt om i landet.

Var på valgfest i Det hvite hus

Trump Jr. var også blant de rundt 250 gjestene som deltok på den innendørs festen i Det hvite hus i forbindelse med valgnatten i USA den 4. november. Nesten alle på festen ble observert uten munnbind.

Andre festdeltagere har siden testet positivt, deriblant nevnte Meadows, boligminister Ben Carson, og strateg Brian Jack.

En annen tidligere feiring ved Det hvite hus ble kalt en «supersprederhendelse». Flere gjester testet positivt etter festen til ære for nominasjonen av Amy Coney Barrett til Høyesterett. Her var det flere som tok hverandre i hendene og flere som ikke brukte munnbind.

Det hvite hus opplyser at de har et strengt testregime for de rundt presidenten og visepresident Mike Pence, men i administrasjonen er det flere ganger utvist et mer avslappet forhold til CDCs retningslinjer om sosial distansering og munnbindbruk, skriver CNN.

– Nesten ingen dødsfall

Trump Jr. har selv blitt anklaget for å spre disinformasjon om viruset. Forrige måned sa han til Fox News at antallet dødsfall i USA i forbindelse med pandemien er «nesten ingenting». Da hadde 228.000 amerikanere dødd av viruset.

I løpet av sommeren ble også Twitter-kontoen hans begrenset fordi han delte en video som spredde falsk informasjon om medisinen hydroksyklorokin, og han delte også et såkalt «meme» via Facebook som sådde tvil om effektiviteten til munnbind.

NBC melder at tre rådgivere i Det hvite hus, i tillegg til Don Jr., har testet positivt for covid-19 de siste dagene. Alle disse er rådgivere på lavere nivå. Valgkamprådgiver Corey Lewandowski testet positivt forrige uke.

Publisert: 21.11.20 kl. 01:58

