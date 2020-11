MØTER VELGERNE: Visepresident Mike Pence og senator Kelly Loeffler Foto: Ben Gray / FR171789

Georgia-senator testet positivt etter valgmøte med Pence

Milliardær, Trump-tilhenger og senator Kelly Loeffler testet lørdag positivt på coronavirus, etter å ha reist rundt på valgmøter med visepresident Pence fredag.

Loeffler stiller til gjenvalg som senator for delstaten Georgia i starten av januar.

Fox News melder at hun nå må sitte i karantene mens hun venter på nye testresultater – lørdag testet hun nemlig positivt på covid-19. Tidspunktet er ubeleilig, ettersom velgerne i Georgia må være registrert innen 7. desember for å avgi stemme 5. januar.

Fredag hadde hun tatt både en PCR-test og en hurtigtest. Ifølge hurtigtesten var hun frisk, mens den grundigere PCR-testen viste at hun var smittet med viruset. Loeffler venter nå på et tredje resultat, for å bekrefte hvorvidt hun er smittet eller ikke.

– Hun har ingen symptomer, og vil holde seg i karantene frem til hun får svar på kontrolltesten, sier talsperson Stephen Lawson på vegne av Loefflers valgkampanje.

En USA-ekspert har til VG beskrevet henne som «en slags mini-Trump, noe som tiltrekker en del velgere og støter andre vekk».

Kampen om Georgias senatsseter: Disse fire avgjør hvordan makten fordeles

Valgmøter

Loefflers positive testresultat kom dagen etter at hun sammen med visepresident Mike Pence deltok på valgmøter i Georgia.

– Jeg er tilbake på bussen i dag, fordi vi trenger at dere fortsetter kampen, sa Pence til partiets tilhengere.

MILLIARDÆR: Loeffler er USAs rikeste senator. Foto: Jessica McGowan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Fortsett kampen til vi har sendt senatorene Kelly Loeffler og David Perdue tilbake til et republikansk flertall, oppfordret han.

Loeffler brukte munnbind da hun møtte velgere under arrangementet på fredag. Torsdag var hun på et annet innendørs arrangement, uten munnbind.

Senatorens talsperson opplyser at hun har fulgt retningslinjene for kontaktsporing, og meldt ifra til alle sine nærkontakter.

Viktig delstatsvalg

Det er knyttet stor spenning til senatsvalget i delstaten Georgia, som splittes av dype skillelinjer.

Biden vant delstaten knepent i november, noe de lokale myndighetene kunngjorde natt til fredag. Trump har bedt om en tredje opptelling av stemmene, men det er ikke ventet at dette endrer resultatet i delstaten.

Samtidig foregår kampen om to senatsseter fra delstaten, og den som vinner disse vil ha sikret seg et flertall i Senatet. En seier for Demokratene vil innebære at Joe Biden kan få gjennomført langt mer av sin politikk enn om Republikanerne får fortsette med flertall her.

Etter valget har Loeffler krevd at delstatens administrasjonsminister Brad Raffensperger skal gå av, og hun har hevdet at det var flere feil i gjennomføringen av valget. Det foreligger ikke bevis på påstandene.

Loeffler – som er forretningskvinne, milliardær og USAs rikeste senator – har vikariert i jobben i senatorsetet et år i forveien, etter at den valgte senatoren trakk seg grunnet dårlig helse. Det er dødt løp mellom henne og motkandidaten Raphael Warnock, som for øvrig er prest.

Hun og ektemannen er blitt beskyldt for å berike seg på aksjehandel med innsideinformasjon fra en senatshøring om hvordan covid-19-pandemien ville påvirke amerikansk økonomi.

Hun solgte aksjene etter å ha blitt klaget inn til senatets etikkomité, der hun ble frifunnet av det republikanske flertallet.

