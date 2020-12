DRAMATISK: En corona-smittet pasient blir fraktet til sykehus i den kinesiske byen Wuhan 30. januar i år. Kina holdt den gang tilbake viktig informasjon om det er blitt en verdensomspennende pandemi. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

CNN: Kina hemmeligholdt Covid-19-tall

Hemmelige dokumenter CNN har fått tilgang til hevder kinesiske myndigheter gjorde feil på feil da virus-faren ble kjent i februar 2020.

Da president Xi Jinping den 10. februar i år talte til ansatte ved et sykehus i Wuhan, kondolerte han familiene til de som hadde mistet livet som en følge av utbruddet av et offentlig ukjent coronavirus.

Presidenten oppfordret til større åpenhet og kommunikasjon, samtidig som bekymringen økte verden rundt om den potensielt store faren den nye sykdommen utgjorde.

Samme dag meldte kinesiske myndigheter at det var bekreftet 2478 ny tilfeller av viruset, som brakte det totale antallet av corona-tilfeller til over 40.000 globalt.

Nå hevder CNN at offisielle dokumenter som sirkulerte internt i det kinesiske statsapparatet, viser at tallene bare var en del av det store bildet.

I en rapport som var merket «internt dokument, skal holdes konfidensielt», ble det listet opp tall fra lokale myndigheter i Hubei, provinsen hvor viruset første ble oppdaget.

Det viste at det 10. februar var oppdaget 5918 nye tilfeller av smittede, mer enn det dobbelte av de offisielle tallene som ble oppgitt.

VARSLEREN: Doktor Li Wenliang ble behandlet for Covid-19viruset. 7. februar 2020 ble han bekreftet død, og dette bildet ble offentliggjort. Myndighetene underslo opplysninger om det alvorlige viruset som legen Li prøvde å advare imot. Foto: LI WENLIANG / Social Media

Tonet ned alvoret

Dette tallet ble ikke avslørt umiddelbart fordi det kinesiske tellesystemet, i første ukene av pandemien, hadde en tendens til å tone ned alvoret av corona-utbruddet.

Det lekkede dokumenter skal stamme fra provinssenteret for sykdomskontroll i Hubei og delt med CNN som hevder opplysningene er verifisert.

Dokumenter inneholder også en rekke andre opplysninger som tidligere ikke har vært kjent.

Dokumentene gir et klarere bilde av hva lokale kinesiske myndigheter visste, og når de fikk vite det.

Den kinesiske regjeringen har hardnakket tilbakevist beskyldninger fra USA og andre vestlige land at de bevisst skjulte opplysninger som hadde med viruset å gjøre, samtidig som Kina har hevdet de hele tiden har spilt med åpne kort.

Selv om dokumentene ikke beviser at kineserne bevisst har forsøk på å tilsløre de faktiske forhold, avslører de likevel en rekke mangler ved det som er blitt presentert av fakta for offentligheten.

CNN skriver, med bakgrunn i de lekkede dokumentene, at det allerede for ett år siden, i desember 2019, var et stort og tidligere ikke kjent utbrudd av en influensaepidemi i tre provinser i Kina. De største utbruddene fant sted i Yichang i Xianning. Hubei med byen Wuhan, episenteret for corona-utbruddet, skal ha vært den tredje verst rammede provinsen i dette influensa-utbruddet.

MASSEBEHANDLING: På dette feltsykehuset I Hubei-provinse ble Covid-19 pasienter behandlet i den første tiden av corona-pandemien. Foto: STR / AFP

Det CNN hevder dokumentene avslører er at det i perioden oktober 2019 til april 2020, synes å være et lite fleksibelt helsesystem, begrenset av et toppstyrt byråkrati og rigide prosedyrer som ikke var godt nok forberedt på å kunne takle en økende krisesituasjon.

«Ved flere kritiske stadier i den tidlige fasen av pandemien presenterer dokumentene bevis på at det ble gjort klare feilgrep, og det pekes på er det mønster av institusjonelle svakheter», skriver CNN.

Alvorlig hindring

Det skal ha tatt over 23 dager fra en lokale covid-smittede viste symptomer til diagnosen forelå. Det viser en lokal rapport fra mars, gjengitt i CNNs lekkede dokumenter. Eksperter har fortalt det amerikanske tv-selskapet at dette var en alvorlig hindring for overvåking og bekjempelse av sykdommen.

Kina har har hardnakket holdt fast på Covid-utbruddet er blitt håndtert helt korrekt. På en pressekonferanse 7. juni offentliggjorde myndighetene et omfattende dokument hvor det ble gjort klart at den kinesiske regjeringen alltid offentliggjorde informasjon relatert til epidemien på en «korrekt, åpen og ærlig måte».

«Ved å gjøre alt vi kan for å få kontroll over viruset, har Kina også opptrådt ytterst ansvarsfullt overfor menneskeheten, kommende generasjoner og det internasjonale samfunnet. Vi har kommet med informasjon om Covid-19 på en grundig, profesjonell og effektiv måte. Vi har offentliggjort autorativ og detaljert informasjon så tidlig som det er mulig på jevnlig basis, således effektiv respondert på folks bekymring og slik bygge opp om offentlig enighet», heter det i det såkalte «White paper» som kinesiske myndigheter presenterte 7. juni i år.

– Det er klart at de gjorde feil, og ikke bare feil som skjer når man står overfor et nytt virus, men også feil som skyldes byråkratisk og politisk-motiverte feil i måten de håndterte dette på, sier Yanzhong Huang, seniorforsker i den amerikanske tenke-tanken Council og Foreign Relations i Washington, til CNN. Huang har spesialisert seg på den offentlige helsetjenesten i Kina.

Tirsdag 1. desember markerer at det er ett år siden den første kjente pasienten viste symptomer på Covid-19 sykdommen i den kinesiske byen Wuhan, ifølge en studie i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet.

Publisert: 01.12.20 kl. 17:18

