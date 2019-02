STORE SKADER: 44 soldater ble drept da en selvmordsbomber rammet to busser med soldater i Kashmir. Foto: Umer Asif / AP / NTB scanpix

Minst 44 soldater drept i selvmordsangrep

Minst 44 soldater ble drept da en bilbombe eksploderte ved en kolonne med militærbusser nær Srinagar i indiskstyrte Kashmir.

NTB

Publisert: 14.02.19 21:56 Oppdatert: 14.02.19 22:13







Selvmordsangrepet torsdag som en islamistisk gruppe har tatt på seg ansvaret for, er det dødeligste i området på flere tiår. Det fryktes at angrepet vil utløse ny spenning mellom India og Pakistan .

En varebil fullastet med eksplosiver gikk i lufta ved siden av en kolonne med 78 busser som fraktet 2.500 medlemmer av en paramilitær styrke. To busser med 35 passasjerer hver ble ødelagt i angrepet, og fem andre biler ble også ble skadd.

Det er uklart om bilen som eksploderte, kjørte inn i bussene, eller om den sto parkert i veikanten da kolonnen passerte.

Lokale medier melder at den Pakistan-baserte gruppa Jaish e-Mohammed har tatt på seg ansvaret. En talsmann for et lokalt nyhetsbyrå sier at angrepet ble utført av en kjent militant fra området.

Soldater og opprørspoliti ble utstasjonert rundt 15 landsbyer i distriktet der den antatte gjerningsmannen kom fra, og innledet ransakelser i hus etter hus.

Både India og Pakistan gjør krav på Kashmir og kontrollerer hver sin del av regionen. India har stasjonert rundt 500.000 soldater i den indiske delen og anklager Pakistan for å støtte opprørsgrupper.

Rundt 70.000 mennesker er drept siden opprøret mot indisk styre startet i 1989.

De fleste innbyggerne i Kashmir støtter opprørernes krav om at territoriet skal være forent enten under pakistansk styre eller som et uavhengig land.