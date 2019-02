FUNNET DØD I KOFFERT: Valerie Reyes ble bare 24 år. Foto: Greenwich Police Department

Ringte moren i panikk – funnet død i koffert

Ingen vet hvem som tok livet av 24-årige Valerie Reyes, som ble funnet død i en koffert. Bare dager før hun forsvant ringte hun sin egen mor og var bekymret.

Publisert: 10.02.19 01:48 Oppdatert: 10.02.19 01:59







Reyes ble funnet bundet på hender og føtter i et skogsområde utenfor den fasjonable forstadsbyen Greenwich i Connecticut denne uken. Det er 16 minutter i kjøretid fra New Rochelle i staten New York hvor hun bodde.

Ingen er ennå pågrepet for ugjerningen, men hennes egen mor har gitt opplysninger til New York Times som kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på en. Sent på kvelden 28. januar, ringte hun moren fra leiligheten i New Rochelle. Hun var skrekkslagen.

– Jeg føler at noen kommer til å drepe meg, sa hun ifølge moren Norma Sanchez, men 24-åringen hadde ikke nevnt noen spesifikke som truet henne.

Hun lovet moren å forsøke å slappe av etter at hun la på, og sendte henne en tekstmelding litt senere hvor det sto: Det går bedre nå, mamma, forteller mamma Sanchez til avisen.

SØNDERKNUST: Norma Sanchez på en minneseremoni for datteren Valerie Reyes i New Rochelle, New York, denne uken. Foto: Tyler Sizemore / TT NYHETSBYRÅN

Det er ingenting i dagene før denne telefonsamtalen som tyder på at noe galt var i gjære. Samme dag som telefonsamtalen var hun på jobb som vanlig, og dagen før så familien henne for siste gang.

Men dagen etter at hun luftet sine bekymringer til moren, møtte hun ikke på jobb. En venn har imidlertid skrevet på Twitter at han så henne på togstasjonen i New Rochelle.

Moren har fått se overvåkningsbilder av det som skal være 24-åringen dagen etter – altså 30. januar. Det er politiet i New Rochelle som har videoen, som viser kvinnen i en bank like ved Radio City Music Hall midt i New York by.

– Vi håpte at hun kanskje bare ville komme seg bort og være for seg selv en stund, sier moren.

Politiet i Greenwich etterforsker nå saken for fullt, en etterforskning som involverer minst tre politidistrikt. De har ennå ikke gått ut med hvor vidt de har noen mistenkte, eller om de har spesielle spor de følger.

Dødsårsaken er heller ikke avgjort ennå, det kan ifølge New York Times ta uker.