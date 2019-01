NÅ KOMMER VINTEREN: Bildet viser en isbryter på Lake Michigan i Chicago. The windy city, som Illinois’ største by kalles, går kalde dager i møte. Foto: REUTERS

USA forbereder seg på ekstremkulde

Flere stater har erklært unntakstilstand på grunn av de iskalde luftstrømmene som er på vei fra Nordpolen. Ifølge meteorologer kommer følt temperatur til å komme ned i elleville 53 minusgrader!

Forbes melder at så mange som 250 millioner amerikanere går kalde dager i møte når værfenomenet «polar vortex», som betegner kalde virvelvinder fra polområdene, kommer innover landet fra nord denne uken.

Og over 50 millioner vil få det virkelig kaldt.

Stater som Michigan, Illinois, Wisconsin, Iowa, og overraskende nok sørstatene Alabama og Mississippi er ventet å bli hardest rammet. De tre førstnevnte har allerede erklært unntakstilstand for å forberede innbyggerne sine på kuldesjokket.

Og i Iowa har innbyggeren fått eksplisitt beskjed om å være forsiktige med å holde samtaler og puste dypt inn når de er utendørs, melder BBC .

Stjeler Canada Goose-jakker

Chicago får trolig det kaldeste været. Der hevder meteorologene at temperaturene kan gå helt ned til 27 minusgrader, men på grunn av vindstrømmene oppleves som 53 minusgrader!

Politimyndighetene i byen melder allerede om problemer: Flere personer skal ha blitt truet med pistol og frastjålet vinterjakker i helgen som var. Spesielt folk med boblejakker av merket Canada Goose har vært utsatt .

John Gagan ved National Weather Service sa tirsdag at værfenomenet er så sjeldent at man trolig bare opplever det én gang i livet.

– Ti minutter utendørs kan være nok til at du får frostskader, advarer NWS.

Til sammenligning ble det sist helg målt 42,1 minusgrader med svak vind i Kautokeino, som ga en følt temperatur på mellom 50 og 54 kuldegrader, noe som var ekstremt og ikke hverdagskost, selv for de lokale.

Trump etterlyser global oppvarmingen

USAs president Donald Trump , som ved flere anledninger har sådd tvil om at den globale oppvarmingen eksisterer eller er menneskeskapt, har også fått med seg at det skal bli kaldt:

«Hva faen skjer med den globale oppvarmingen? Vær så snill å kom tilbake fort, vi trenger deg!» skrev han blant annet på Twitter.

Det gikk ikke upåaktet hen på det store internettet. En av USAs egne statsansatte klimaeksperter var raskt ute på samme plattform med følgende beskjed:

Forklaringen hans får støtte av Judah Cohen, som jobber ved Atmospheric Environmental Research.

Til nyhetsbyrået AP sier han at han tror den kalde vinden som nå feier inn over USA er en konsekvens av at varme vinder fra Marokko traff Nordpolen forrige måned. Noe som igjen har ført til at kalde vindstrømmer fra nord gikk sørover.