Avis: Saudi-kronprins ville bruke «en kule» mot Khashoggi et år før drapet

Dersom den drepte journalisten Jamal Khashoggi ikke sluttet å kritisere Saudi-Arabia, ville landets kronprins bruke «en kule» mot ham, ifølge New York Times.

Det skriver New York Times.

Kronprins Mohammed bin Salman skal under en samtale med den saudiarabiske journalisten Turki Aldakhil i 2017 ha sagt at dersom Jamal Khashoggi ikke returnerer til kongeriket eller slutter å kritisere regjeringen i Saudi-Arabia , vil han bruke «en kule mot ham».

Det får avisen opplyst av en rekke amerikanske myndighetspersoner som er en kjent med etterretningsrapport om samtalen.

Khashoggi ble drept inne på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober, for deretter å bli partert. Levningene etter ham er ikke funnet.

Amerikanske etterretningsanalytikere har konkludert med at det ikke nødvendigvis er sikkert at bin Salman mente utsagnet bokstavelig, men at han etter all sannsynlighet brukte uttrykket som en metafor for å understreke at han hadde en intensjon om å drepe journalisten om han ikke kom tilbake til Saudi-Arabia.

Den saudiarabiske regjeringen nekter for at kronprinsen har hatt en rolle i drapet. Tidligere denne uken konkluderte FNs spesialrapportør for utenomrettslige likvideringer at drapet på Khashoggi var planlagt og utført av saudiarabiske tjenestemenn.

Aldakhil mener anklagene om at kronprinsen skal ha ønsket å bruke «en kule» på Khashoggi er falske.

