Flere personer tatt av snøskred i Sveits

På vintersportsstedet Crans-Montana i de sveitsiske alper traff et stort snøskred skiløypene tirsdag ettermiddag. Ifølge ordføreren er 10 til 12 personer begravet i massene, og tallet kan også være høyere.

Det skriver den sveitsiske avisen Le Temps.

Også politiet bekrefter at det er mennesker som er rammet, men oppgir ikke noe antall.

Vintersportsstedet ligger mellom byene Crans og Montana, på cirka 1500 meters høyde, og har til sammen 140 kilometer med skiløyper.

Flere lag med redningsarbeidere er på plass for å finne dem som er begravet i snøen på skistedet Plaine-Morte i de sveitsiske alpene, ifølge lokalt politi.

Skredet skal ha gått klokken 14.15, skriver avisen Blick. Journalisten Laure Lugon Zugravu, fra avisen Le Temps er på stedet og har lagt ut video og bilder fra stedet.

Bildene viser at store snømengder har veltet inn i skiløypene, og at flere personer har begynt å lete i snømassene:

Det er uvanlig at skred går over oppkjørte skibakker i Sveits . De fleste som mister livet i skred, har kjørt off-piste.

På Crans-Montanas nettside var risikoen for skred på to på en skala fra én til fem tirsdag, til tross for at mildt vær de siste dagene har ført til at tung snø har begynt å smelte.

I tillegg til redningsmannskaper og politi, er hæren på vei til stedet, skriver Le Temps.

