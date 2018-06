Trump etter toppmøtet: Jeg stoler på ham

Erlend Ofte Arntsen Journalist

Publisert: 12.06.18 16:30 Oppdatert: 12.06.18 17:37

UTENRIKS 2018-06-12T14:30:31Z

I et intervju med ABC News etter toppmøtet i Singapore, forteller president Donald Trump at han stoler på Nord-Koreas diktator – og at tilliten er gjensidig.

– Jeg stoler på ham, ja, sier Trump i intervjuet.

Intervjuet ble gjennomført i dag i Singapore i timene etter toppmøtet med den nordkoreanske lederen.

– Han stoler på meg, tror jeg, det gjør jeg virkelig. Jeg mener, han sa åpent til et par journalister som var der sammen med ham at han mener ingen annen president kunne gjort dette, forteller Trump og gjentar:

– Jeg tror han stoler på meg, og jeg stoler på ham.

Lunsj

Kim Jong-un og Donald Trump møttes for første gang like etter klokken 03 norsk tid natt til tirsdag.

Toppmøtet besto av en privat samtale mellom statslederne og en lunsj med flere diplomater og rådgivere til stedet. Etter nærmere fem timer ble møtet avsluttet etter at dokumentet var undertegnet.

Mens Kim Jong-un raskt var på vei tilbake til Nord-Korea , ga Trump flere opplysninger om hva som var kommet ut av møtet.

Etter møtet med diktatoren fortalte Trump til pressen at Kim Jong-un var en «talentfull» mann som «elsket landet sitt».

Til ABC News slo han fast at kjærligheten var gjensidig:

– Landet hans elsker ham.

På spørsmål om Nord-Korea blir nødt til å kvitte seg med alle sine kjernefysiske våpen, svarer Trump at han «tror» de vil gjøre det.

– Jeg har blitt godt kjent med han på kort tid, sier Trump.

Han utdyper:

– Ja, han atomnedruster. Han atomnedruster hele stedet. Det kommer til å starte raskt. Jeg tror han kommer til å starte nå.

Fire punkter

Flere internasjonale medier har publisert innholdet i avtalen, som inkluderer fire hovedpunkter:

1. USA og Nord-Korea forplikter seg til å etablere nye relasjoner mellom landene, i samsvar med de to landenes befolknings ønsker om fred og velstand.

2. USA og Nord-Korea vil gjennom felles innsats bygge et varig og stabilt fredsregime på den koreanske halvøy.

3. I en bekreftelse av Panmunjom-erklæringen fra 27. april 2018 vil Nord-Korea forplikte seg til å jobbe mot fullstendig nedrustning av atomvåpen på den koreanske halvøy.

4. USA og Nord-Korea forplikter seg til å lete etter levninger fra krigsfanger og drepte etter Koreakrigen, inkludert hjemsendelse av dem som allerede er identifisert.

Sterk kritikk

Avtalen blir møtt med sterk kritikk. NUPIs Sverre Lodgaard kaller punktene for «usedvanlig tynt» og «ganske innholdsløst».

New York Times-kommentator Nicholas Kristof mener Trump ble utmanøvrert i Singapore gjennom å forplikte seg til å droppe militærøvelser med Sør-Korea – uten å få noe substansielt i retur.

– Det tar pusten fra deg å se en amerikansk president komme til syne som talsmann for Nord-Koreas diktator, skriver Kristof.