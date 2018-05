VENTER PÅ TRUMP: ET samlet internasjonalt handelsnettverk venter på Trumps annonsering av hvordan og hvem hans nye toll på stål- og aluminium vil ramme. Foto: Scanpix

Nervepirrende venting på Trumps ekstratoll-avgjørelse

Publisert: 31.05.18 14:10

UTENRIKS 2018-05-31T12:10:17Z

PARIS (VG) Verdens handelsmiljø holder pusten mens de venter på at USAs president Donald Trump skal annonsere hvem og hvordan USAs nye toll på stål og aluminium vil ramme.

Den endelige avgjørelsen på hvordan USAs nye toll på stål og aluminium vil ramme ulike land, var egentlig ventet før 1.mai, men ble i siste sekund utsatt til 1.juni. Derfor er det en dirrende spenning i luften på årets OECD -møte i Paris når klokken tikker ned mot de siste timene før fristen går ut.

Etter ytterligere én måned i limbo har enda mer usikkerhet bygd seg opp hos de mange landene som kan rammes. Konsekvensene kan bli betydelige, forteller Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide i det hun gjør seg klar for møtestart i Paris.

– Etter 70 år hvor man nøye har bygd opp det multilaterale rammeverket for handel, risikerer vi nå å gå tilbake til «den sterkestes rett» igjen, og det tjener ingen på, hverken små eller store land.

EUs reaksjoner sentrale

For Norge er det aller mest avgjørende hvordan EU vil reagere på en eventuell straffetoll fra USA, fordi den norske eksporten av stål og aluminium i all hovedsak går til det europeiske markedet. EU har sagt at de kan komme til å øke sine egne tollsatser for land utenfor unionen, og utenforlandet Norge risikerer derfor å bli rammet.

Eriksen Søreide sier til VG at kontakten med EU er tett og at hun opplever dialogen med EUs handelskommisær Cecilia Malmstrøm som betryggende.

– Det er fortsatt en usikkerhet, fordi EU ikke vet hva USA kommer til å gjøre, men vi får er positive signaler fra EU, og det er bra, mener Eriksen Søreide.

– Trump bestemmer

Et nøkkelspørsmål i dag er hvor stor kvote USA eventuelt går inn for, fordi dersom kvoten er romslig, reduserer det EUs behov for å slå tilbake.

Norges utenriksminister startet denne torsdagen i Paris med frokostmøte med EUs handelskommisær Malmström, og beskriver en veldig spent stemning denne siste dagen før fristen løper ut.

– Det har ikke kommet noen signaler om hva vi kan forvente. Det virker klart at det er Trump som tar beslutningen, og at ingen vet hva han vil bestemme seg for, forteller Eriksen Søreide til VG.

FAKTA: EUs 3 mulige mottiltak. Dersom USA holder fast ved straffetoll, har EU varslet at de vil enten * Rebalansere markedet ved å innføre ekstratoll på en rekke varer fra USA. *Svare med beskyttelsestoll for å unngå at prisene dumpes, en beskyttelsestoll som vil kunne ramme Norge alvorlig. *Klage USA inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO), slik som Kina og Russland allerede har gjort. ( Kilde: NTB)

Ingen peanøttsmør-krise i Norge

EU har beskrevet den amerikanske ekstratollen som en trussel fra USA for å tvinge det internasjonale markedet til å bli mer fordelaktig for amerikanerne.

En av de mulige mottiltakene unionen har skissert for å ramme USA tilbake, er å innføre høyere toll på en rekke amerikanske produkter. Det har fått EU-borgere til å spekulere i om de nå bør hamstre peanøttsmør og tranebærjuice.

Slike mottiltak er mindre aktuelt fra Norges side, sier finansminister Søreide.

– Norge har ingen tradisjon for å innføre beskyttelses- eller mottiltak . En av årsakene til det er dels at vi ikke ønsker å eskalere situasjonen, og dels at dersom vi skal innføre mottiltak, så må de være proporsjonale, og den totale eksporten av stål og aluminum fra Norge til USA er relativt liten. Vi vurderer at det er andre tiltak som er viktigere for Norge enn det, både det å jobbe tett med EU og å jobbe gjennom WTO-systemet, hvor det finnes jo tvisteløsningsmekanismer. Vi er veldig opptatt av at systemet skal virke og at man ikke skal undergrave reglene, sier Eriksen Søreide før hun går inn i møtet med blant annet den amerikanske handelsrepresentanten Robert Lightizier i Paris.

Møtet er forespeilet avsluttet ved 18-tiden i ettermiddag. Da kan det ha kommet signaler fra amerikanerne om hva landene kan forvente fra Trump.