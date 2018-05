Giuseppe Conte har på nytt fått i oppdrag å danne regjering i Italia, etter at høyrepartiet Ligaen og den populistiske Femstjernersbevegelsen (M5S) ble enige torsdag. Foto: AP / NTB scanpix Foto: Alessandra Tarantino, AP

Conte har på nytt fått i oppdrag å danne regjering i Italia

NTB

Publisert: 31.05.18 22:07

Juristen Giuseppe Conte har på nytt fått i oppdrag å danne regjering i Italia etter at Ligaen og Femstjernersbevegelsen (M5S) kom til enighet.

Conte tas i ed som statsminister fredag, melder nyhetsbyrået AP.

Ytre høyrepartiet Ligaen og den populistiske Femstjernersbevegelsen (M5S) opplyste torsdag at de var enige om å danne en koalisjonsregjering, og Giuseppe Conte ble kort tid etter innkalt til president Sergio Mattarella.

De to partiene sikret seg til sammen flertall i nasjonalforsamlingen under valget i mars, men det første forsøket på å danne regjering mislyktes.

Ligaens leder Matteo Salvini og M5S-leder Luigi Di Maio ønsket begge å bli statsminister, men valget falt i stedet på den relativt ukjente Conte.

Hans første forsøk mislyktes, da Mattarella nektet å godkjenne euro-motstanderen Paolo Savona som finansminister. Mattarella begrunnet sitt veto med frykt for uro i finansmarkedene.

I den nye koalisjonsavtalen er Savona fortsatt tiltenkt en rolle i regjeringen, men med ansvar for europeiske anliggender, ifølge italienske medier.

Økonomiprofessor

Ifølge kildene er økonomiprofessoren Giovanni Tria foreslått som finansminister. Han skal ikke være medlem av noe politisk parti og regnes ikke som en tilhenger av å trekke Italia ut av eurosonen, ifølge tenketanken Teneo.

President Mattarella ga mandag den EU-vennlige økonomen Carlo Cottarelli i oppdrag å danne en teknokratregjering fram mot et mulig nyvalg. Det vakte kraftige protester fra Di Maio og Salvini.

La opp til nyvalg

Etter at det ble oppnådd politisk enighet om en ny regjering torsdag, varslet Cottarelli at han trådte til side.

– Det er ikke lenger behov for en teknokratregjering, sa han etter et møte med presidenten.

Salvini avlyste torsdag flere arrangementer i Nord-Italia og dro til Roma for regjeringssamtaler med M5S-leder Luigi Di Maio.

De to EU-skeptiske partiene M5S og Ligaen gjorde det klart at de akter å bruke sitt parlamentariske flertall til å sette kjepper i hjulene for en eventuell teknokratregjering oppnevnt av Mattarella.

En slik løsning ville trolig endt med nyvalg til høsten og nærmest garantere styrket oppslutning rundt de to partiene.