GRUVE KOLLAPSET: Familiene til gruvearbeiderne som er innesperret i kullgruven Zofiowka venter utenfor i håp om at arbeiderne skal bli reddet ut. Foto: Rafal Klimkiewicz / TT NYHETSBYRÅN

Jordskjelv i Polen kollapset gruve - fem arbeidere savnet

Publisert: 05.05.18 19:02

To gruvearbeidere er reddet etter at en kullgruve raste sammen etter et jordskjelv sør i Polen.

Sju gruvearbeidere ble sperret inne 900 meter under bakken da kullgruven Zofiowka raste sammen etter et jordskjelv lørdag. To av dem ble reddet ut etter noen timer. De er begge skadet, men ved bevissthet ifølge redningsmannskapene, skriver NTB.

Fem er fortsatt savnet, og redningsmannskapene forsøker å komme i kontakt med dem. Utenfor inngangen til gruven står flere familier og venter på at arbeiderne skal bli reddet ut.

Skjelvet skal være det sterkeste i gruven noensinne, og hadde en styrke på 3,4 skriver Washington Post .

