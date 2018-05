SIKTET: 17-årige Dimitrios Pagourtzis har innrømmet å ha skutt mennesker i Santa Fe videregående. Foto: Galveston County Sheriff's Department

Skoleskytingen i Texas: Mor til offer hevder datteren ydmyket skytteren

Publisert: 20.05.18 05:11

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-20T03:11:18Z

Moren til en av de drepte i Santa Fe sier datteren avviste den 17-årige mistenkte uken før skoleskytingen.

Sadie Rodriguez er mor til Shana Fisher, en av de ti som ble drept i skytingen på Santa Fe videregående fredag.

I et intervju med AP hevder hun at datteren avviste 17-årige Dimitrios Pagourtzis uken før massakren.

– Han ble stadig mer pågående. Til slutt sa hun klart i fra og ydmyket ham.

En av Pagourtzis -familiens advokater, Nicholas Phoehl, sier til AP at han ikke har hørt om noen slik hendelse mellom 17-åringen og noen av ofrene. Han sier også at han har brukt store deler av lørdagen på å avkrefte falske rykter om Pagourtzis.

Politiet har så langt ikke uttalt seg om mulig motiv, men undersøker blant annet en dagbok. Status nå er at minst 13 er såret i tillegg til de ti drepte, hvorav to kritisk. FBI opplyste lørdag at de leder etterforskningen i samarbeid med lokalt politi.

I en uttalelse lørdag sa familien at de var «like sjokkerte og forvirrede som alle andre over hendelsene» og ba om at deres privatliv blir respektert.

«Mens det fremdeles er mye vi ikke vet om fredagens tragedie, fremstår det vi ser i media ikke forenlig med gutten vi elsker.»

Pagourtzis har ifølge en skriftlig erklæring innrømmet å ha skutt flere mennesker på Santa Fe videregående med intensjon om å drepe. Han har også sagt at han med vilje unngikk mennesker han likte, slik at hans historie skulle bli fortalt.

Angrepet endte da Pagourtzis gikk ut av et klasserom og overga seg til politiet.

Ifølge guvernør Gregg Abbott var 17-åringens plan å ta sitt eget liv etter skytingen, men han klarte ikke å gjennomføre det.

Denne artikkelen handler om USA

Texas