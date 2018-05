I OSLO: Fred Warmbier, faren til den amerikanske studenten som ble fengslet i Nord-Korea i 2016, besøker Oslo. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sønnen døde etter fangenskap i Nord-Korea: – Det er ikke et land, det er et kriminelt foretak

Publisert: 29.05.18 10:59 Oppdatert: 29.05.18 11:12

Amerikaneren Otto Warmbier døde etter å ha blitt kritisk syk i fengsel i Nord-Korea. Ottos far støtter likevel fredsforhandlingene med diktaturet.

– Jeg støtter det diplomatiske sporet USA nå er inne på med Nord-Korea. Tanken om å ikke snakke med regimet har vært med på å skape verdens verste, barbariske diktatur. Derfor er det ikke en dårlig idé å snakke med dem, sa Fred Warmbier fra scenen under Oslo Freedom Forum tirsdag formiddag.

Otto Warmbier ble pågrepet under en reise i Nord-Korea i januar i 2016 for å ha stjålet en propagandaplakat. Han ble senere dømt til 15 års hardt arbeid. I juni i fjor ble Warmbier sendt hjem til USA, men han lå da i koma og hadde fått alvorlig hjerneskade.

Myndighetene i Nord-Korea hevdet at Warmbier havnet i koma på grunn av lammelser han skal ha pådratt seg etter at han tok en sovepille. Han døde kort tid etter at han kom hjem til USA.

– Otto gikk aldri glipp av en dag på skolen, han fikk gode karakterer. Han trengte lite og var fornøyd med det han hadde, sier faren.

Hvorfor besøkte han Nord-Korea i utgangspunktet? Spurte konferanse-leder Thor Halvorssen.

– Jeg oppfordrer barna mine til å være nysgjerrige på verden. En lærer foreslo reisen til Nord-Korea og vi synes det var en god idé. 200 amerikanere reiser dit årlig. Jeg sa «Du er ung, dette er din tid, jeg støtter deg».

Fred og Cindy Warmbier har anklaget landet for tortur og drap på sønnen, og de krever kompensasjon for dødsfallet i det sivile søksmålet som nå er levert.

– Vi forholdt oss til Nord-Korea med respekt. De ødela oss og vår familie. Vi fikk ikke møte ham, ikke snakke med ham. Rettsaken mot ham var som nazistenes rettssystem. De er ikke et land, det er et kriminelt foretak, sier faren videre fra scenen i Oslo.

Han legger til:

– Det er veldig viktig for vår familie å holde fokuset på rettferdighet for vår sønn. Nord-Korea må stå til ansvar for hvordan de behandlet ham.

For tiende år på rad har Oslo Freedom Forum (OFF) samlet ledende opposisjonelle og aktivister fra ulike verdenshjørner. Konferansen pågår denne uken.