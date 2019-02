MØTTES SØNDAG: Storbritannias statsminister Theresa May møtte EUs forhandlingsleder Donald Tusk under toppmøtet mellom EU og Den arabiske liga i den egyptiske byen Sharm el-Sheikh. Foto: Reuters

Britisk avis: May vil be om to måneders Brexit-utsettelse

Statsminister Theresa May sier det ikke blir noen Brexit-avstemning i Underhuset i uken som kommer. I tillegg skal hun jobbe med en plan som forutsetter at selve Brexit-datoen blir utsatt i to måneder, ifølge The Telegraph.

May kunngjorde utsettelsen av avstemningen i Underhuset frem til den 12. mars underveis på et fly til EUs toppmøte med Den arabiske liga i Sharm el-Sheikh i Egypt søndag ettermiddag, melder Sky News og BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg.

Nå melder eden britiske avisen The Telegraph at Brexit, eller Article 50 som er den korrekte benevnelsen på et lands fratreden fra Den europeiske union, Brexit kan bli utsatt i inntil to måneder ifølge en plan som statsminister May skal jobbe med.

Statsministeren har sagt at hun vil utsette avstemningen i Underhuset til 12. mars, bare to uker før den egentlige og til nå endelige datoen for Storbritannias skilsmisse med EU, nemlig 29. mars.

– Fortsatt innen rekkevidde

The Telegraph har kilder på at Regjeringen har en plan om formelt å søke EU om å utsette Brexit til inntil to måneder dersom hun ikke klarer å få Underhuset med på en fratredelsesavtale.

Bakgrunnen er at May ikke ønsker at Storbritannia forlater EU uten en avtale, en såkalt hard Brexit.

May sa søndag at en fratredelse 29. mars «fortsatt er innen rekkevidde». Men dette er en merkbart svakere uttalelse enn hennes tidligere påstand om at Storbritannia vil forlate EU på Brexit-datoen.

Selv om statsminister Theresa May ikke spesifiserer eksakt dato for utsettelsen, så mener kommentatorer at den ikke kan bli lenger enn to måneder slik at Storbritannia unngår å delta i parlamentsvalget i EU.