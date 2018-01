AMERICA: Ekteparet Trump ville låne et bilde av van Gogh fra Guggenheim, men fikk tilbud om dette toalettet isteden. Foto: TT / NTB Scanpix

Trump ville låne en van Gogh - fikk tilbud om gulltoalett isteden

NTB

Publisert: 26.01.18 10:02

Donald og Melania Trump ba Guggenheim-museet om å få låne et maleri av Vincent van Gogh, men fikk tilbud om noe ganske annet.

Det er The Washington Post som bringer den pikante historien.

Ekteparet Trump hadde sett seg ut «Landskap med snø» av van Gogh, som de ønsket å ha på veggen i et av sine private rom i Det hvite hus . Bildet viser en mann og hans hund og henger i Guggenheim-museet i New York.

Sjefkurator Nancy Spector, som i sosiale medier har vært svært kritisk til Trump, ga ham et mottilbud: et fullt funksjonelt toalett i rent gull, utført av en italiensk kunster.

Kunstverket har tittelen «America» og er av kunstneren Mauritzio Cattelan ment som en ironisk betraktning over USAs grådighet. Verket er priset til én million dollar.

Kuratoren forklarte at Det hvis hus kunne låne toalett-installasjonen fram til midten av september.

Kurator Spector la ved et pent bilde av gulltoalettet i sitt svarbrev, der hun høflig avslår å låne ut van Gogh-maleriet. I stedet håper hun Cattelans spesielle verk kan være av interesse.

Hun skriver at det vil bli overbrakt som et langtidslån, at det er ekstremt verdifullt og skjørt, men at museet vil legge ved anvisning for montering og bruk.

Det hvite hus har ikke gjort noe mer med saken og heller ikke svart på tilbudet, skriver The Washington Post. At amerikanske presidenter låner kunstverk, er forholdsvis vanlig.