I FANGEDRAKT: Jake Thomas Patterson i retten i Wisconsin. Patterson er siktet for drap og kidnapping. Foto: RICHARD TSONG-TAATARII / POOL / MINNEAPOLIS STAR TRIBUNE POOL

Jayme Closs’ kidnapper skrev brev fra fengselet: «Unnskyld!»

Jake Thomas Patterson skriver i et brev fra fengselet at han kidnappet Jayme Closs og drepte foreldrene hennes «mest på impuls», og fordi han var «skikkelig sint».

Brevet er skrevet til en journalist i det amerikanske mediehuset KARE 11. Journalisten hadde i forkant sendt Patterson et brev med en rekke spørsmål om saken – og fikk svar.

Myndighetene i Wisconsin har uttalt at de mener at brevet, som ble postlagt 28. februar, er autentisk, skriver The Washington Post.

Patterson skriver i brevet at han angrer dypt på det han gjorde.

«Jeg kan ikke tro at jeg gjorde dette», skriver han, ifølge New York Post.

Jayme Closs (13) forsvant sporløst da foreldrene hennes Denise (46) og James Closs (56) ble skutt og drept i sitt Wisconsin-hjem i oktober i fjor. I nesten tre måneder ble amerikanske Jayme Closs (13) holdt fanget i en hytte utenfor byen Gordon i Wisconsin, 100 kilometer fra hjembyen der hun sist ble observert.

KIDNAPPET: Jayme Closs ble holdt fanget i 88 dager. Foto: FBI HANDOUT / FBI

Det var en forbipasserende på tur med hunden som oppdaget jenta, skriver lokalavisen Minneapolis Star Tribune. Hun vsr tynn, med flokete hår og kledd i skitne klær og for store sko. Den forbipasserende tok Closs med til en nabo, der hun oppholdt seg mens politiet ble tilkalt.

21 år gamle Jake Thomas Patterson ble pågrepet bare 10 minutter etter at Jayme ble funnet.

Patterson er siktet for drap og kidnapping.

I to dager jobbet Patterson på en ostefabrikk før han sluttet. På morgenen den andre dagen stoppet han bak en skolebuss og så Jayme Closs gå om bord. I avhør skal han ha forklart at han ikke visste hvem hun var, eller hvor mange som bodde i huset der hun gikk på bussen, men i det han så henne «visste han at dette var jenta han skulle ta», står det i rettsdokumentene fra den lokale statsadvokaten.

FANGET: I denne hytta utenfor byen Gordon i Wisconsin ble 13 år gamle Jayme Closs holdt fanget av Jake Thomas Patterson (21) i nesten tre måneder Foto: AMI/MEGA / MEGA

Ifølge New York Post hadde Patterson skrevet «Unnskyld, Jayme!» i store bokstaver i brevet.

Som svar til journalistens spørsmål om hva som fikk ham til å kidnappe Jayme, svarer Patterson: «Det er ikke svart-hvitt».

Ifølge rettsdokumenter fra påtalemyndigheten i Wisconsin skal bortføringen ha vært nøye planlagt.

MØTTE PRESSEN: Politileder Chris Fitzgerald på en pressekonferanse som ble holdt like etter at Jayme forsvant. Foto: Jerry Holt / TT NYHETSBYRÅN

Patterson mener påtalemyndigheten «vridde på ordene hans».

«Politiet mener at jeg planla dette grundig, og at jeg sa det. Det er en ren løgn. Dette var mest på impuls», skriver han. «Jeg tenker ikke som en seriemorder».

«På dette tidspunktet var jeg skikkelig sint. Jeg «ville» ikke gjøre det. Grunnen til at jeg gjorde det er komplisert.»

Closs ble holdt fanget i 88 dager. Patterson skriver i brevet at ingen visste om planen hans, og at han holdt kidnappingen helt skjult, ved å tvinge Jayme til å gjemme seg når faren hans kom på besøk til hytta på lørdagene.

«Familien min respekterer privatliv, så ingen gikk inn på rommet mitt».

Patterson skriver at han ikke ønsker at Jayme og slektningene hennes skal bekymre seg for en rettssak, og at han skal ta ansvar for det han har gjort.

«Jeg visste at når jeg ble tatt (som jeg trodde skulle skje mye tidligere), at jeg ikke ville kjempe imot», skriver Patterson, ifølge The Washington Post.

På spørsmål om hva som var de langsiktige planene hans dersom Jayme ikke hadde rømt, skriver han:

«Det vil jeg ikke si. Når jeg ser tilbake på det, var det veldig dumt.»