FORDØMMER ANGREPET: Flere mennesker har samlet seg i byen Christchurch i New Zealand etter angrepet fredag. Foto: SHAHZAIB AKBER / EPA

En ung mann skal ha forsøkt å stoppe terroristen: – Han slo mot terroristen og tok våpenet fra han

En ung mann skal ha gått til angrep på terroristen, som skjøt rundt seg inne på moskeen i New Zealand. I et heltemodig forsøk på å stoppe massakren, grep han tak i våpenet, forteller vitner.

Publisert: 15.03.19 12:36 Oppdatert: 15.03.19 12:57







– Han så en mulighet og slo mot terroristen og tok våpenet fra han, sier Syed Mazaruddin til New Zealand Herald.

49 mennesker er nå bekreftet døde etter angrepene i Linwood-moskeen og Noor-moskeen, syv mistet livet i førstnevnte moské og 41 i sistnevnte. I tillegg skal en person ha dødd etter ankomsten på sykehuset.

les også Dette vet vi om terrorangrepene på New Zealand

Hendelsen som beskrives over skal ha skjedd i Linwood-moskeen.

50 mennesker, deriblant små barn, er såret og fraktet til sykehus, der de behandles for skuddskader. Noen har mindre skader, mens for om lag 20 personer beskrives tilstanden som alvorlig og kritisk.

Grafikk: Tom Byermoen Kilder: BBC, nzherald

Mazaruddin beskriver hva som skjedde da terroristen kom inn i moskeen.

– Mannen kom gjennom hovedinngangen. Dette er en liten moskee, det var rundt 60 til 70 personer der. Rundt inngangen satt eldre folk og ba. Han startet med å skyte dem, sier Mazaruddin til nettstedet.

Mannen som angrep terroristen, skal være en person som jobber ved moskeen, ifølge vitnet.

– Helten forsøkte å jage han, men han klarte ikke å finne avtrekkeren på våpenet.

Folk fra minst 14 nasjoner er registrert som savnet etter fredagens terrorangrep. Foreløpig er én mann i 20-årene siktet for drap, opplyser politiet.

les også Terrorangrep på New Zealand: Minst 49 drept i moské

Den yngste som er registrert savnet, er 16 år. Den eldste er 64 år, ifølge New Zealands Røde Kors’ register. Her kan folk selv melde sine kjære savnet – eller selv melde at de er i live etter terroraksjonen.

Listen oppdateres forløpende, og talte ved 1130-tiden norsk tid fredag 47 registreringer, hvorav 13 var melding om overlevende.

Savnede kan være registrert flere ganger, også med noe ulikt navn.

Utenriksdepartementet har ikke mottatt noen informasjon som tilsier at norske borgere skal være rammet av terrorangrepet på New Zealand .

Fra hele Asia

Savnet- og overlevd-listen domineres av folk fra store nasjoner i Asia: Minst ti er fra Pakistan, minst seks oppgir New Zealand som fødested, mange er fra India og noen fra Tyrkia.

Ellers oppgis nasjonaliteter som Fiji, Bangladesh, Afghanistan, Saudi-Arabia, England, Egypt, Somalia, Indonesia, Syria og Jordan.

Skytingen fant sted i to moskeer i samme tidsrom, med 6,5 kilometers avstand, begge i byen Christchurch.

HALV STANG: Det newzealandske parlamentet i Wellington flagget på halv stang fredag. Foto: MARTY MELVILLE / AFP

Fra klokken 13 til klokken 15 lokal tid er de mest travle periodene i Al Noor-moskeen, hvor den oppgitte gjerningsmannen, 28 år gamle Brenton Tarrant gikk inn, væpnet med flere automatvåpen.

Den antatte gjerningsmannen tok opp video og sendte denne direkte på sin facebook-konto under massakren.