REDDET: En syrisk gutt hjelpes på sykehus mandag. Fotografen Abdulmonam Eassa var med å hjelpe ham. VG har fått bekreftet at gutten overlevde. Foto: ABDULMONAM EASSA / AFP

Teppebombing før bakkeangrep: Slik oppleves massedrapene i Syria fra innsiden

Publisert: 20.02.18 17:20

Da Abdulmonam Eassa hjalp denne gutten ut av ruinene av sitt hjem, ville han ikke gi slipp. Her forteller tre syrere om døgnet da over 100 ble drept og 470 ble skadet i deres egne nabolag.

Mens FN kaller bombingen av boligområder i Øst-Ghouta for «fullstendig meningsløs», strammer det syriske regimet grepet rundt forstaden utenfor Damaskus.

Krigen i Syria , som mange trodde skulle roe ned i 2017, er nå blodigere enn på lenge.

Syrias regjeringshær, som har beleiret det opprørskontrollerte området siden 2012, teppebomber nå forstaden, slik de tidligere har gjort i byer som Homs og Aleppo. Strategien gjentar seg:

Beleire et område over tid for å begrense tilgang på mat og medisiner.

Angripe boligområder og opprørernes stillinger med daglige luftangrep for å slite ut befolkningen.

Deretter starte bakkeinvasjon og tvinge den desperate befolkningen til å gi opp all motstand.

Internasjonale journalister har ikke adgang til Øst-Ghouta. Da VG besøkte Damaskus tidligere i år, ble vi nektet adgang av den syriske regjeringen. Derfor snakker VG med innbyggere på innsiden via lydmeldinger, telefon og tekstmeldinger.

Mandag denne uken ble minst 100 drept og 450 ble skadet i utallige bombeangrep, utført av Syrias regjeringsstyrker og deres allierte. Tirsdag er antallet drepte økt til 170, ifølge lokale kilder.

Her forteller innbyggere til VG om det de opplever i Øst-Ghouta akkurat nå:

Abdulnoam Eassa, 24 år, fotograf

Bildet øverst i denne artikkelen er tatt mandag av Abdulnoam Eassa i Hamouria-området.

– Dette barnet … jeg hjalp han fra ruinene etter bombingen. Mens jeg fotograferte strakk han armen sin etter meg og han ville ikke gi slipp. Jeg løftet ham og bar han til et sted han kunne få hjelp, sier han til VG via en lydmelding sendt tirsdag morgen.

Eassa fortetter:

– Regjeringsstyrker har bombet stedet i 48 timer. Mange av ofrene er barn og kvinner. Dette er en katastrofe, hus er i ruiner, gatene er stengt, butikkene er stengt, regjeringsstyrkene befinner seg flere steder i området.

– Hvordan klarer du å holde motet oppe?

– Det er veldig vanskelig. De fleste bildene jeg har tatt er av våre familier, venner og bekjente. Vi kjenner dem alle. Det internasjonale samfunnet gjør ikke noe som helst, til tross for at de ser de forferdelige bildene som dokumenterer forholdene. Situasjonen er svært svært trist.

Firas Abdullah (24), medieaktivist

VG har snakket med medieaktivisten Firas Abdullah flere ganger gjennom beleiringen . Han har bodd i Douma i Øst-Ghouta gjennom hele krigsperioden.

I starten av februar ble familiehjemmet hans truffet og ødelagt i et flyangrep.

– Gårsdagen var en svært blodig dag. Vi kan ikke engang telle antallet missiler som traff i går, men det var i hvert fall flere enn 300. Nå mens jeg snakker i gatene i Douma, er det både droner, helikoptre og russiske kampfly over meg. Du kan høre det, sier han i en lydmelding sendt til VG.

Han sier videre:

– Hvert øyeblikk kan et flyangrep finne sted. Folk vet ikke engang om de overlever denne dager, eller morgendagen.

Se og hør Firas Abdullah fortelle fra Øst-Ghouta her:

– I natt kunne vi ikke sove fordi vi hørte maskingeværene fra helikoptrene. Det er som om de angriper en hær, men de angriper nabolag, sivile hus, sier han.

Firas forteller at redningsarbeidere hele natten jobbet med å få sivile ut av ruinene av husene deres.

– De klarte ikke å fortsette på morgenen på grunn av den massive bombingen også med tønnebomber fra helikoptre.

Tønnebomber er laget av oljefat eller tønnelignenede sylindre fylt med sprengstoff, spikre og annet skrapmetall som sprer seg utover og rammer tilfeldig idet tønnen treffer bakken. De kan slippes fra fly eller helikoptre.

– Har du fortsatt håp?

– Jeg føler meg håpløs på grunn av krigen. Men vi har ikke noe annet valg enn å holde håpet oppe. På grunn av verdenssamfunnets stillhet, føler vi at regimet har støtte fra hele verden.

Abdulah al Hafi (35), frivillig redningsarbeider

En video som de siste dagene har sirkulert på regimevennlige sosiale medier, inneholder en advarsel til opprørerne fra den syriske generalen Suheil al-Hassan, som ifølge NTB leder en gruppe elitesoldater kjent som Tiger-styrken som angriper Øst-Ghouta.

– Jeg vil lære dem en lekse i det å kjempe. Jeg sier at de kan vente seg et helvete, og at dere vil se det med deres egne øyne, sier han i videoen.

Det er ikke bare opprørerne i Øst-Ghouta som rammes av det såkalte «helvete».

Abdullah al-Hafi jobber som redningsarbeider i Saqba-området i Ghouta og snakker med VG tirsdag.

– Det er veldig vanskelig nå, det er angrep i alle området. I går døde 100. I dag er det også like vanskelig som i går.

Han avslutter:

– Våre liv går sakte mot døden.