USA-forsker: – Den største krisen i Trumps presidentskap

Trump gjorde en feil i Helsinki som var så grov at han måtte snu, mener USA-forsker Hilmar Mjelde.

Etter toppmøtet i Helsinki mandag, haglet kritikken mot USAs president Donald Trump . Tirsdag gjorde han en sjelden innrømmelse: Han vedgikk en feil.

Under en pressekonferanse i Det hvite hus tirsdag, hevdet Trump at han hadde forsnakket seg da han holdt en felles pressekonferanse med Russlands president Vladimir Putin i Helsinki .

I Finland sa Trump at han ikke hadde noen grunn til å tro at Russland stor bak forsøk på å påvirke valgresultatet i USA. Uttalelsen førte til kritikk fra kommentatorer og politikere over hele det politiske spekteret .

Tirsdag hevdet Trump at han mente det motsatte.

– I en viktig setning sa jeg ordet «skulle», i stedet for «ikke skulle». Setningen skulle være: Jeg ser ingen grunn til hvorfor jeg ikke skulle, eller hvorfor det ikke skulle være Russland. En slags dobbel nektelse, sa Trump i Det hvite hus i går kveld.

Trump brukte det engelske ordet «would», istedenfor «wouldn't», som betyr det motsatte.

I Helsingfors sa han: «Mange mennesker kom til meg og sa at de tror det er Russland. Jeg har president Putin, som akkurat sa at det ikke er Russland. Jeg sier dette: Jeg ser ingen grunn til at det skulle være».

– Feilvurderte

– Det virker som en politisk avgjørelse, sier Henrik Heldahl om Trumps siste kommentar.

Heldahl er kommentator på nettstedet amerikanskpolitikk.no, og følger utviklingen i Washington tett. Han tror det var den massive fordømmelsen av Trumps uttalelser i Helsinki som fikk presidenten til å gjøre helomvending.

– Vi ser et sjeldent eksempel på at fordømmelsene hjelper hvis de blir sterke nok. Det er ingen grunn til å tro at Trump sa feil i Helsinki, sier Heldahl.

Hilmar Mjelde, postdoktor ved Universitetet i Bergen, tror Trump gjorde en feil i Helsinki som var så grov at han måtte snu.

– Han hadde ingen valg. Dette var den største krisen i hans presidentskap. Den skadet hans moralske autoritet også blant støttespillerne hans. Skandalen kunne virkelig ha fratatt ham politisk gjennomslagskraft i Washington, og skapt uro internt. Og når det er uro internt, så risikerer man å få en seriøs intern utfordrer ved neste presidentvalg, sier Mjelde.

Han mener det vi ser fra Trump nå er brannslukning.

– Trump er historisk populær blant republikanere, og nyter gudestatus blant fansen sin. Snart vil andre hendelser dytte også dette bakover i nyhetsbildet, sier Mjelde.

Enorme reaksjoner

Ikke lenge etter pressekonferansen i Det hvite hus skrev presidenten en melding på Twitter, der han skryter av sin egen opptreden i Helsinki.

«Mange mennesker høyt opp i etterretningen elsket pressekonferansen min. Putin og jeg diskuterte mange viktige temaer på møtet i forkant. Vi kom godt overens, noe som irriterte haterne, som ville se en boksekamp. Store resultater vil komme!» skrev presidenten.

Ifølge Mjelde var reaksjonene i USA på Trumps uttalelser i Helsinki helt enorme.

– Når Fox News og Trump-lojalist Newt Gingrich også himler med øynene, så er det tydelig tegn på at Trump virkelig har tråkket i salaten. Uttalelsen hans i går var grov embetsforsømmelse. En president som skaper tvil om sin lojalitet til landet, vil miste støtte internt i USA og internasjonalt. Den tappet Trump umiddelbart for politisk kapital og goodwill på tvers av det politiske spekteret, sier han.

Full tillit

Trump understreket på pressekonferansen i Det hvite hus at han har tiltro til amerikansk etterretning.

– Jeg har full tillit til våre etterretningsorganisasjoner, sa han på pressekonferansen i Det hvite hus, sa han.

Han aksepterte også at amerikansk etterretning har rett når de havder at Russland forsøkte å påvirke valgresultatet i 2016.

– Jeg godtar våre etterretningstjenesters konklusjon om at Russland blandet seg inn i valget i 2016, sa presidenten.

Ifølge Trump er han også forberedt på at Russland vil forsøke å påvirke årets krongressvalg.

– Vi gjør alt vi kan for å hindre russisk innblanding i 2018, sa Trump.

I likhet med tidligere insisterte Trump på at president Barack Obama visste om Russlands innblanding, men lot være å gjøre noe, fordi han trodde at Hillary Clinton ville vinne presidentvalget.

Vingling

Flere senatorer reagerer kraftig på president Donald Trumps vingling i spørsmålet om russisk innblanding i USA-valget i 2016.

«24 timer for sent og fra feil sted», skriver den demokratiske senatoren Chuck Schumer på twitter tirsdag kveld.

Den demokratiske senatoren Bill Nelson sier til CNN at korreksjonen til Trump er «lite troverdig» og «at han prøver å finne på en unnskyldning».

Ifølge NBC skal det i forkant av tirsdagens pressekonferanse ha vært hektisk møteaktivitet med Trumps sikkerhetsrådgivere i Det hvite hus. Temaet for møtet skal ha vært konsekvensene av toppmøtet mellom Putin og Trump i Helsinki.