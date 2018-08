SØRGEDAG: Det er erklært nasjonal sørgedag i Italia lørdag. Foto: Antonio Calanni / TT NYHETSBYRÅN

Brokollapsen i Genova: Pårørende boikotter begravelsesseremoni

Flere av familiene til ofrene i den fatale brokollapsen i Genova, har takket nei til å delta i en offentlig begravelse lørdag.

Minst 38 personer er bekreftet omkommet etter det som er den verste broulykken i Europa på flere tiår . Lørdag har blitt erklært en nasjonal sørgedag i Italia , og statsminister Giuseppe Conte skal sammen med president Sergio Mattarella og erkebiskopen i byen delta i en statlig begravelse for ofrene.

Men flere av familiene til ofrene vil ikke møte. De boikotter begravelsen i protest mot det de mener er en forsømmelse av vedlikeholdsarbeid fra myndighetene, skriver Reuters.

Ifølge den italienske storavisa La Stampa, har familiene til 17 av de 38 ofrene takket nei til å delta. De mener myndighetene har sviktet når det kommer til vedlikeholdsarbeid.

– Jeg stoler ikke lenger på staten, sier en av de pårørende.

Ukjent årsak

Mens flere av de pårørende heller ønsker å avholde private begravelser, har syv av familiene ikke bestemt seg ennå.

Grunnen til at broen fra 1967 kollapset er foreløpig ikke fastslått, men en uvanlig konstruksjon med et stort vedlikeholdsbehov pekes på som en mulig årsak.

Eksperter i Italia har i årevis slått alarm om at broen trengte konstant vedlikeholdsarbeid og kunne være farlig om ikke noe ble gjort, og det pågår nå en stor debatt i Italia om hvem som har skylden for kollapsen.

Statsminister Conte har erklært tolv måneders unntakstilstand i Genova, og det desperate søket etter overlevende pågår fortsatt.

Angriper veiselskap

Visestatsminister Luigi Di Maio kom onsdag med knallharde angrep på selskapet Autostrade per l'Italia.

– I stedet for å investere penger i vedlikehold, delte de profitten. Det er derfor broen falt, hevdet han under et besøk i Genova.

Autostrade per l'Italia et privat italiensk veiskelskap, som bygger og forvalter bomveier i landet. De har et veinett på omkring 3000 kilometer i 15 regioner Italia, skriver de på sine nettsider. Selskapet tar avstand fra kritikken.

Statsminister Conte bekreftet onsdag at regjeringen ønsker å frata selskapet ansvaret for driftingen av broen. En prosess for å oppheve selskapets konsesjon er allerede i gang.

Innenriksminister Matteo Salvini rettet i stedet pengefingeren mot EU. Han mener unionens strenge budsjettregler hindrer Italia i å bruke penger på vedlikehold av infrastruktur og bygninger.

– Du må alltid be om lov for å bruke penger, har Salvini uttalt til italienske Radio24.

EU-kommisjonen tar også avstand fra den italienske regjeringens kritikk.

Nedjusterer tallet på savnede

Det antas at 35 personbiler og syv lastebiler var på seksjonen av broen som kollapset over et industriområde, der flere av de omkomne jobbet.

Tidligere har tallet på savnede vært oppgitt til å være mellom 10 og 20 .

Flere personer som tidligere ikke var gjort rede for, har nå har meldt seg for sine familier, og antall savnede er nedjustert til fem. Det melder nyhetsbyrået ANSA, som siterer det italienske sivilforsvaret.

Selv om redningsmannskapene jobber på spreng, betegnes sjansene for å finne overlevende som svært små. Innenriksministeren tror dødstallet vil stige.

– Det er uunngåelig, sier Salvini ifølge nyhetsbyrået.