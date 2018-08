BLIR TROSSET: Ulf Kristersson, leder av Høyres søsterparti, Moderaterna, er ikke blid for at enkelte av hans lokalpolitikere åpner for samarbeid med Sverigedemokraterna. Foto: Janerik Henriksson / TT Nyhetsbyrån / AFP

Lokalpolitikere i Moderaterna trosser lederens Sverigedemokratene-nekt

UTENRIKS 2018-08-18T14:34:40Z

Partileder Ulf Kristersson (M) nekter å samarbeide med Sverigedemokraterna, men sliter med å få med seg lokallagene på boikotten.

Publisert: 18.08.18 16:34

Synet på Sverigedemokraterna , som står for en svært kontroversiell linje i innvandringspolitikken, har lenge skapt splid innad i det liberalkonservative partiet Moderaterna .

Moderaterna-leder Ulf Kristersson ønsker ikke at partiet skal samarbeide eller styre sammen med SD etter valget, som blir avholdt 9. september, og har gitt beskjed om at dette også gjelder lokalt i Sveriges kommuner.

Flere lokalpolitikere i kommunene i Skåne ignorerer imidlertid partilederens oppfordring, uten represalier fra partiledelsen. Det skriver Aftonbladet .

– Hvorfor skal vi ikke samarbeide med dem?

Christian Sonesson, leder for Moderaterna i Staffanstorp, uttalte tidligere i sommer at han kan tenke seg å styre sammen med SD.

– Hvorfor skal ikke Moderaterna i Staffanstorp samarbeide med politiske representanter som ligger oss nært i mye, skrev han på Facebook.

Også Moderaterna i Sölvesborg har uttalt at de kan tenke seg å samarbeide med SD i enkelte saker.

Det er forventet at SD vil gjøre et rekordbra valg i Skåne.

– En vanskelig balansegang

SDs vekst de siste årene har skapt flere problemer for Moderaterna.

David Karlsson, docent i offentlig forvaltning ved Göteborgs universitet, forklarer at det er en debatt om både politisk substans og strategi.

– En del partimedlemmer i Moderaterna tar kraftig avstand fra SD og deres politikk, mens andre står politisk nærmere SD og ser muligheter til samarbeid. Og i en del kommuner vil moderater samarbeide med SD for å unngå et rødt styre, sier han.

Han sier videre at dersom man spør SDs politiske representanter, er også Moderaterna det partiet de synes står dem nærmest, og at det er en vanskelig balansegang.

– Når Moderaterna åpner for samarbeid med SD risikerer de at velgere som ikke støtter dem i dette bytter parti og går til Centerpartiet eller Liberalerna. Og når Moderaterna stenger døren for samarbeid med SD risikerer de å tape velgere til nettopp SD.

Tidligere partileder gikk av

Det betente samarbeidsspørsmålet førte til at Moderaternas forrige partileder, Anna Kinberg Batra, valgte å trekke seg. Hun åpnet nemlig for samtaler med SD i fjor, noe som skapte massive reaksjoner innad i partiet.

Ulf Kristersson er klar over at enkelte lokale partifeller har ytret et ønske som strider mot hans eget, og sier til Aftonbladet at han har respekt for at det finnes mange lokale forutsetninger.

– Det finnes ikke noe diktat som gjelder i partier. Jeg kommer ikke til å forandre min oppfatning om dette, vi får se hva de velger å gjøre etter valget. Jeg synes de skal gjøre det samme som oss, sier han.

SD sliter med å finne samarbeidspartier

Selv om majoriteten av Moderaterna-velgerne vil samarbeide med SD, erkjenner SD-leder Jimmie Åkesson at de sliter med å få noen av de andre partiene til å samarbeide med dem.

– Det finnes ingen samtaler på partiledernivå, sier han, ifølge Aftonbladet .

SD er spådd å gjøre et brakvalg i høst, og ifølge målinger går hver femte stemme til partiet .

Ifølge den svenske statsviteren Ulf Bjereid skyldes partiets suksess blant annet at innvandringsdebatten har dominert de siste to årene på en måte den aldri har gjort før.

Åkesson mener SD kan bli Sveriges største parti i valget, men har likevel ikke tro på at partiet hans kommer i regjering.

– Jeg vil gjerne bli største parti i en regjering. Det er målet. Jeg tror ikke jeg kommer til å sitte i regjering etter valget, men jeg tror vi kommer til å ha stor innflytelse, sa han til svensk P1 torsdag morgen.