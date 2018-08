Jenta Israel frykter til VG: Derfor slo jeg de israelske soldatene

VESTBREDDEN (VG) Åtte måneder i fengsel har ikke brakt det palestinske protestsymbolet Ahed Tamimi (17) til taushet.

– Jeg gir meg ikke før Israel gir oss vår frihet tilbake, sier hun etter løslatelsen.

VG møter Ahed Tamimi i familiens hjem i den lille palestinske landsbyen Nabi Saleh på det okkuperte Vestbredden. Det har gått et par dager siden hun ble løslatt fra fengsel , og hun er tydelig sliten etter soningen og det voldsomme medietrykket.

17-åringen med det karakteristiske utseendet med gyllent, krøllete hår og blå øyne er blitt et symbol verden over på palestinernes motstandskamp .

Kjendisstatusen kom over natten i desember i fjor da moren Nariman (41) la ut en video på Facebook som viste at datteren slo og sparket to israelske soldater inne på familiens gårdsplass.

Ahed ble tiltalt for angrep på sikkerhetsstyrkene og for oppvigling, mens moren ble tiltalt for oppfordring til vold. Mor og datter sonet sammen, inntil de søndag ble løslatt.

– Hvorfor slo du soldatene?

– Det var mange grunner til det. Landsbyen vår og hjemmet vårt har lenge vært et mål for israelske soldater. Trump hadde nettopp annonsert at USA skulle flytte ambassaden sin til Jerusalem, og at Jerusalem var Israels hovedstad. Og ikke minst: Fetteren min ble skutt i ansiktet av israelske soldater og ble alvorlig skadet. Jeg var redd for ham. Til sammen gjorde dette at jeg slo, svarer Ahed på VGs spørsmål.

Ahed Tamimi (17) Palestinske Ahed Tamimi ble født i landsbyen Nabi Saleh på den israelskokkuperte Vestbredden 31. januar 2001.

19. desember ble hun arrestert midt på natten etter at en video av henne som fiket til israelske soldater hadde gått viralt. Moren ble også pågrepet.

Siktelsen mot Tamimi besto av tolv punkter, deriblant steinkasting mot israelske soldater, trusler og at hun hindret soldater fra å utføre oppdrag.

Etter en avtale med Israels påtalemyndighet sa Tamimi seg skyldig i deler av tiltalen, og fikk «kun» åtte måneder fengsel. Hun ble løslatt 29. juli.

Hun har deltatt i demonstrasjoner mot Israels okkupasjon på Vestbredden siden hun var ni år gammel. I 2015 skapte hun overskrifter da hun bet en israelsk soldat i hånden da han la broren hennes i bakken. Kilde: NTB

Gummikulen som traff fetteren Mohammed (15) da de kastet stein mot soldatene var selve foranledningen til at hun valgte å til angrep. I dag sier hun at hun sannsynligvis ville ha gjort det samme igjen.









1 av 3 HJEMME PÅ VESTBREDDEN: Det har gått i ett for Ahed etter løslatelsen med politiske møter og intervjuer. Ingeborg Huse Amundsen/VG

«Nekter å gi opp»

Familiens støtteapparat har invitert en liten gruppe lokale og internasjonale journalister hjem til Ahed. Hagen er dekorert med bilder av henne som barn og tenåring under ulike protester – i hjemtraktene har hun nemlig vært kjent lenge. Vestbredden har vært okkupert av Israel siden 1967, og like lenge har familien Tamimi stått på barrikadene for palestinernes rettigheter. Ahed er på langt nær den første i slekten som ser innsiden av fengselsmurene.

«Jeg nekter å gi opp. Jeg vil ikke gi meg før Israel frigjør landet vårt og vi palestinere får vår frihet tilbake», sier Ahed.

–Hva tenker du om at du er blitt et idol og slags en kjendis?

– Det hviler et veldig stort ansvar på mine skuldre, nå som jeg er blitt et symbol og så kjent. Men jeg er også takknemlig for det, for det gir meg muligheten til å spre budskapet om politiske fanger og mitt folks lidelser.















1 av 6 PROTESTBARNDOM: Hagen til familien Tamimi er prydet av bilder av Aheds oppvekst. Her avbildet med faren Bassem da moren ble arrestert i 2007. Privat

Et barn av okkupasjonen

På bakketoppen der Ahed bor vaier det palestinske flagget, men rett på andre siden av åsen ligger den israelske bosettingen Halamish, der det bor over 1300 ortodokse jøder i strid med internasjonal rett. Til tross for at de er nabolandsbyer, er samfunnene totalt separert av passkontroller, elektriske gjerder, murer og sikkerhetskameraer.

Veiskilt forteller at det er «adgang forbudt for israelere» i de palestinske områdene på grunn av «livsfare», og palestinerne er utestengt fra bosetningene. For palestinerne kan det også være utfordrende å forlate Vestbredden.

Ahed er dypt fortvilet over segregeringen, sier hun.

– Mitt ønske er at kristne, muslimer og jøder skal leve sammen i fred. Jeg er ikke imot jødedommen eller jødene, men okkupasjonen.

På spørsmål om hvorfor hun valgte vold som virkemiddel den desemberdagen i fjor, svarer hun:

– Når vi palestinere velger å protestere, er det en reaksjon på Israels okkupasjon. Det er vår rett. Og er det ikke vold det Israel gjør mot oss og i Gaza?













1 av 5 MOR OG DATTER: Nariman og Ahed satt fengslet sammen i åtte måneder. Ingeborg Huse Amundsen/VG

Vil bli advokat

Moren Nariman forsvarer også datterens handlinger – og sitt eget valg om å publisere den mye omtalte videoen på Facebook.

– Jeg er svært stolt av datteren min. Jeg er glad for at vi har en ny generasjon palestinere som vil kjempe mot okkupasjonen. Og jeg ville selvsagt ha lagt ut videoen igjen; det er mitt ansvar å vise frem hva som skjer, selv om det ga oss åtte måneder i fengsel, sier Nariman til VG.

Nå vil Ahed fortsette motstandskampen gjennom mer formelle kanaler enn protestene.

– Målet mitt er å studere jus og spesielt internasjonal rett ved universitetet, slik at jeg kan forsvare mitt folk og våre rettigheter, sier hun.

PSST! Israel er blitt kraftig kritisert internasjonalt for å fengsle mindreårige, slik som Ahed. 291 palestinske barn sitter i israelske fengsle, mange av dem uten tiltale, ifølge den israelske anti-okkupasjonsorganisasjonen B’Tselem .