DOMFELT EN REKKE GANGER: Marie Madeleine Steen har siden 1990 vært dømt for en rekke bedrageriforhold. Foto: Tore Kristiansen/VG

Storsvindleren Marie Madeleine Steen pågrepet i Danmark

Publisert: 31.07.18 15:31 Oppdatert: 31.07.18 16:00

UTENRIKS 2018-07-31T13:31:11Z

Marie Madeleine Steen (60) er pågrepet i Danmark for bedrageri. Hun var prøveløslatt etter en bedrageri-dom fra Oslo tingrett i 2017.

– Kvinnen ble pågrepet mandag morgen utenfor et hotell i Vedbæk, nord for København, som hun nettopp hadde sjekket ut fra. Pågripelsen skjedde uten dramatikk. Kvinnen nekter straffskyld, sier etterforskningsleder Allan Lørup til VG.

Steen ble mandag pågrepet og varetektsfengslet i to uker, etter at hun skal ha svindlet en kvinne i Holte i Danmark for 1600 kroner.

– Kvelden før hadde 60-åringen møtt en kvinne i Holte, hvor hun skal ha fått låne 1600 kroner. Hun fortalte at hun hadde glemt lommeboken i bilen til sønnen som da var på vei til Norge. Dermed manglet hun penger til overnatting og transport, sier Lørup.

Den danske kvinnen syntes i etterkant at historien var merkelig, og da hun kom hjem søkte hun opp kvinnens navn på internett. Da fant hun ut at kvinnen har svindlet flere mennesker.

– Hun oppsøkte dermed 60-åringen på hotellet, hvor hun fikk tilbake 600 danske kroner, og en telefon i pant. Den danske kvinnen syntes ikke det var OK, og tilkalte en politipatrulje som pågrep henne på stedet, forteller Lørup.

Tror det er flere fornærmede

VG kjenner til at politiet i Nordsjælland allerede før sommeren hadde sendt 13 straffbare forhold til påtalemyndigheten, som har avventet beslutning om tiltale.

– Politi har nå 15 tilsammen bedrageriforhold på henne. De strekker seg fra 2014 frem til i dag, sier Lørup.

Ifølge Lørup vil det trolig bli flere.

– Nå prøver vi å finne ut om det er flere saker som ikke er anmeldt. Vi har grunn til å tro at det er tilfelle, og at folk som har blitt utsatt for bedrageri ikke har forstått det selv.

Ifølge etterforskningslederen har kvinnen vært i Danmark i en måneds tid.

– Forholdene hun er siktet for strekker seg fra 2014 frem til i dag.

Var på prøveløslatelse

Steen fikk sin første dom i 1992, og har siden den gang vært dømt for en rekke bedragerier. En kartlegging VG har gjort viser at hun frem til de nye siktelsene i Danmark har vært dømt for 113 straffbare forhold. De fleste av forholdene er grove bedragerier.

Hun har gjennom årene gått under flere alias, hvor politiet kjenner til 22 av dem. Hun har også byttet navn i Folkeregisteret flere ganger.

Den seneste dommen fikk Steen i Oslo tingrett i mai i fjor, da hun ble idømt fengsel i ett år og 8 måneder for sju grove bedragerier. Ett år ble gjort betinget.

Hun var på prøveløslatelse da forholdet hun nå ble pågrepet for skjedde.

Regnes som grove

I Oslo tingretts dom fra i fjor skrev retten at Steen «har begått økonomisk kriminalitet løpende i en periode på om lag 25 år. Tiltalte er også dømt for økonomisk kriminalitet i utlandet».

Beløpene hun har lurt folk for, er relativt små. Det høyeste beløpet de fornærmede ble svindlet for dommen fra i fjor, var på 2558 kroner. Men retten betegner likevel forholdene som grove.

– Det skyldes at hun spiller på det menneskelige aspektet. Retten mener at hun utnytter enkeltpersoner på en hensynsløs og utspekulert måte, har politiadvokat Nora Eek-Nielsen, som var aktor i rettssaken, uttalt til VG.