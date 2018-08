DØMT: Her er Reality Winner etter et rettsmøte i delstaten Georgia i sommer. Foto: The Augusta Chronicle via AP

Dømt til fengsel for lekkasje til nettsted

UTENRIKS 2018-08-23T16:18:33Z

Reality Winner (26) jobbet for amerikansk etterretning da hun ble pågrepet for å ha lekket sensitive dokumenter. Nå er hun dømt til over fem års fengsel.

Publisert: 23.08.18 18:18 Oppdatert: 23.08.18 18:38

Dokumentene hun lekket stammet fra etterretningsorganisasjonen NSA, og antydet at russisk hacking for å påvirke det amerikanske valget var mer alvorlig enn tidligere kjent.

Hun arbeidet som konsulent for myndighetene da hun kopierte og sendte av gårde en hemmeligstemplet rapport til det anerkjente nettstedet The Intercept. Hun nektet for dette da hun ble pågrepet i fjor sommer , men erklærte seg senere skyldig.

Bakgrunn : Skal ha blitt avslørt av «klønete journalist»

Hun risikerte ti års fengsel, men ble dømt til fem år og tre måneder. Dette er den lengste straffen som noen gang er gitt for en føderal forbrytelse som involverer lekkasje til mediene, skriver NBC News .

Dokumentet som ble lekket inneholdt opplysninger om at russisk etterretning forsøkte å hacke USAs elektroniske valgsystem flere ganger i forkant av presidentvalg i 2016. Ifølge amerikanske medier skal hun ha vært svært kritisk til president Donald Trump.

Like før pågripelsen ble kjent publiserte The Intercept en artikkel om den lekkede rapporten . De har hele tiden stått fast på at de ikke kjente identiteten til kilden, og gjentar også dette i en uttalelse etter dommen. Her forsvarer de publiseringen, og skriver videre at 26-åringens «mot og offer for landets beste bør hylles, ikke straffes».