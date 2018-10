FORFATTER: Michael D’Antonio har skrevet bok om Donald Trump, og er fast kommentator for CNN. Foto: Johannes Worsøe Berg

Trump-biograf: Han er avslørt som den bedrageren han er

UTENRIKS 2018-10-04T06:46:31Z

Etter påstander om at Donald Trump skal ha vært involvert i skatteunndragelser verdt over 400 millioner dollar, mener Michael D’Antonio at det mange har mistenkt nå er bevist.

«På svært detaljert og presist vis har New York Times bekreftet at Donald Trump , til tross for at han hevder å være en briljant forretningsmann, har dratt nytte av et svakt system, som hans familie manipulerte for å overføre enorme verdier fra hans far til ham selv», skriver D’Antonio i en kronikk hos CNN med tittelen «Trump er avslørt som den bedrageren han er».

Han fortsetter med å si at «denne sannheten, som de som har kikket på Trumps finanser lenge har mistenkt, inkluderer bruk av tvilsomme og potensielt bedragerske metoder slik at Trump-klanen kunne unngå å betale den typen skatter vanlige folk betaler hver eneste dag».

Trump-biografen kjente tidligere presidenten svært godt gjennom arbeidet med boken «Sannheten om Trump», hvor den daværende forretningsmannen Trump bidro aktivt – helt til han brøt samarbeidet.

En annen forfatter som kjenner Donald Trump godt, Tony Schwartz, sier til Washington Post at det neppe er noe som gjør vondere for Trump enn at noen påstår at han enten ikke er så rik som han hevder eller at han ikke selv har fortjenesten for å være rik.

– På en skala over ting som vil irritere ham, vil denne artikkelen havne veldig høyt oppe, sier Schwartz, som var medforfatter på Donald Trumps bestselgerbok «The Art of the Deal» i 1987, til Washington Post .

Skal ha underrapportert verdier

I den svært omfattende artikkelen fra storavisen New York Times blir det hevdet at Donald Trump mottok minst 413 millioner dollar , eller nesten 3,4 milliarder kroner, som følge av tvilsom skattepraksis i farens eiendomsselskap på 1990-tallet.

Han skal selv ha vært med på å finne måter å unndra skatt på. Dette skal ha skjedd både ved hjelp av smutthull i lovene, men også ved rene skatteunndragelser.

Allerede som treåring fikk Donald Trump ifølge avisen overført store penger fra farens selskap. Det er i strid med hans egne påstander om at han har skapt sin egen rikdom, og kun fikk et lite oppstartslån av faren, Fred.

Mesteparten av pengene skal han likevel ha fått som voksen. Sammen med fire søsken har han angivelig hjulpet foreldrene med å unndra skatt via et skallselskap som skjulte dollaroverføringer i millionklassen.

New York Times skriver også at Trump-familien har snytt på skatten ved å kraftig underrapportere verdiene på farens eiendommer da de ble overført til barna.

Artikkelen er basert på en stor mengde fortrolige ligningsattester og regnskapsdokumenter. Avisen har gjennomgått over 100.000 sider offentlige dokumenter om Trump-familiens økonomi. En rekke mennesker er også intervjuet.

– Direkte bedrageri

Skattemyndighetene i New York var raskt ute med å si at de «er i gang med en gjennomgang av påstandene i NYT-artikkelen og benytter alle formålstjenlige etterforskningsmetoder.»

Samtidig har flere demokratiske politikere igjen tatt til orde for at presidenten må offentliggjøre sine skattetall. Han er den eneste som er valgt til president i USA som ikke gjorde dette i løpet av valgkampen.

– Jeg visste det måtte være en god grunn for at han i motsetning til tidligere presidenter ikke har offentliggjort hvor mye han betaler i skatt, sier den demokratiske senatoren Richard Durbin til Washington Post.

Han er tydelig på at dette er nok at argument for at Trump nå bør gjøre nettopp det. Bill Pascrell, demokrat i Representantenes hus sier det samme:

– Vi må se Trumps skattedokumenter for å vite hvor dypt disse kriminelle handlingene stikker. Denne avsløringen maler et portrett av en mann som har bygd hele sin profesjonelle karriere på sin fars penger, minimal ansvarlighet og direkte bedrageri, skriver Pascrell i en uttalelse.

Nekter

Donald Trumps advokat Charles Harder svarte New York Times med en uttalelse mandag. Der sier han at påstandene om skatteunndragelse og bedrag er 100 prosent usanne og ytterst ærekrenkende.

«Ingen begikk skatteunndragelse eller -bedrageri. Faktaene New York Times baserer sine falske anklager på er svært feilaktige.»

Det hvite hus har også benektet anklagene.

Presidenten selv avviste også påstandene i artikkelen, og skriver på Twitter at det hele er «veldig gamle, kjedelige og ofte fortalte beskyldninger».