GÜLENS EIENDOM: Fethullah Gülen bor på denne eiendommen i Pennsylvania i USA. Foto: Reuters Staff / X01095

Reuters: Skudd mot mulig inntrenger på eiendom til Fethullah Gülen

UTENRIKS 2018-10-03T17:16:37Z

En sikkerhetsvakt ved eiendommen til den tyrkiske predikanten skal ha fyrt av skudd mot en angivelig bevæpnet inntrenger.

Reuters skriver at politiet ble tilkalt til eiendommen til den tyrkiske predikanten Fethullah Gülen onsdag for å etterforske en uspesifisert hendelse.

En talsperson for Gülen sier at en av sikkerhetsvaktene fyrte av et varselskudd mot en mistenkt inntrenger, som deretter skal ha flyktet fra stedet. Det skal ikke være noen skadede.

Gülen er en muslimsk lærd som startet Gülen-bevegelsen, som blant annet fronter utdanning, demokrati og kommunikasjon.

Fethullah Gülen er mistenkt av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan for å stå bak militærkuppet mot Tyrkia i 2016.

Bevegelsen skriver i en pressemelding at sikkerhetsvakten skal ha skutt opp i luften, og at den umiddelbare trusselen er over.

De skriver videre at det ikke er ukjent at den tyrkiske presidenten har forsøkt å kidnappe Gülen

– Vi anmoder amerikanske myndigheter til å fortsette å holde Tyrkia ansvarlige for sine handlinger og trusler mot uskyldige personer både her i USA og i utlandet.

Gülen har vært i selvpålagt eksil i USA siden 1999.