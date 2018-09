MÅTTE DRA: Kenneth Flaglien og kona Inger Lise Forsberg måtte tirsdag evakuere kystbyen i Myrtle Beach som mange andre på grunn av orkanvarsel. Foto: MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Privat

Norske Kenneth og Inger Lise måtte evakuere fra orkanen Florence: – En spøkelsesby

– Folk har spikret igjen vinduene og dratt, sier Kenneth Flaglien. Mens han er én av over en million mennesker som evakuerer områdene truet av orkanen Florence, velger noen, som norske Wenche Fox, å bli.

– Vi har evakuert, og er på vei til Charlotte for å ta et fly til i Las Vegas nå.

Det forteller Kenneth Flaglien (35) fra Ski til VG tirsdag.

Mandag skrev VG om orkanen Florence som er ventet å treffe USAs østkyst med en enorm styrke torsdag. Nærmere 1,7 millioner mennesker har hittil blitt bedt om å evakuere.

USAs nasjonale orkansenter meldte tirsdag på Twitter at orkanen kan føre med seg en «livstruende, katastrofal styrtflom over deler av Carolina-statene og de midtatlantiske statene fra slutten av denne, til begynnelsen av neste uke».

Stenger ned byen

Flaglien og kona Inger Lise Forsberg (28) kom til Sør-Carolina forrige fredag i forbindelse med tantens bryllup, og skulle opprinnelig feriere i Myrtle Beach frem til søndag denne uken. De er to av mange som har måttet endre planer som følge av orkanen.

Tirsdag kalte Nord-Carolinas guvernør Roy Coope orkanen for «et monster» som vil berører alle innbyggerne, ifølge ABC .

Det var på en pressekonferanse der han beordret obligatorisk evakuering av statens sandøyer; The Outer Banks.

– Den er enorm og ond, sa han, og betegnet orkanen som «ekstremt farlig, livstruende og historisk».

Samme dag gjestet Sør-Carolinas guvernør Henry McMaster TV-programmet «Good Morning America»:

– Alle prognosene forteller at orkanen vil bevege seg sakte når den når kysten, og dermed dumpe regn ned på oss og Nord-Carolina i lang tid, sa han.

Ifølge Flaglien har de fleste dratt fra området da han snakker med VG.

– Byen er en spøkelsesby. Folk har spikret igjen vinduer og dratt, sier Kenneth Flaglien fra byen Charlotte.

Han forteller at folk allerede begynte å evakuere mandag.

– Matbutikker og bensinstasjoner er utsolgt. Det er ikke mat og vann i butikkene. I går gikk det an å få bensin om du sto i kø med hundre andre biler, men det begynte å gå tomt midt på dagen. Alt er utsolgt i hele området, sier Flaglien.



Flaglien sier myndighetene kjører rundt med biler og roper at det må evakueres, før byen skal stenges ned helt tirsdag klokken tolv amerikansk tid.

– Myndighetene vil ha folk ut, hovedsakelig fordi det vil komme så mye vann, sier han.

Folk innså ikke alvoret med en gang – heller ikke ham selv, sier Flaglien.

– I utgangspunktet tenkte jeg at det ville bli en ny opplevelse, og at vi skulle bli værende, sier han og legger til at snakkisen på søndag var at stormen nok ikke ville treffe.

På det tidspunktet var stormen målt til kategori to. Siden da har Florence økt i styrke, og er nå kategorisert som orkan nivå fire – som betyr en vindhastighet på mellom 210 og 240 kilometer i timen.

– Folk var optimistiske og tenkte den ville snu. Men da ordren om evakuering kom snudde alt. Alle jeg kjente begynte å pakke tingene sine og reise. Jeg skjønte da at vi måtte gjøre det samme.

Han sier folk nå gjør alt for å redde tingene sine, og at de lenker fast, demonterer og putter ting ned i kjelleren.

– De forbereder seg på at det vil bli oversvømmelser over alt, og passer på hvor ting vil flyte i huset når vannet kommer, sier han.



– Hva prioriterer folk høyest?

– Det har vært å få tak i vann og mat som tåler å stå. Hermetikk og sånne ting. De er også utsolgt for aggregater her. Folk fyller opp bilene, og regner med at strømmen kommer til å bli borte i mange uker.

Velger å bli

Selv om Myrtle Beach tømmes for folk, er det likevel noen som har bestemt seg for å bli. En av dem er norske Wenche Fox som bor i Charleston i Sør-Carolina med sin amerikanske mann.

– Vi hadde først tenkt å dra, men nå ser det ut til at orkanen går nordover, sier hun.

Fox bor kun én kilometer unna vannet, men sier grunnen til at de ikke drar er fordi det kan ta lang tid før de får lov å komme tilbake.

– Nå kan du bare kjøre mot Colombia, men ingen kan kjøre hit. Colombia ligger cirka halvannen time innover landet.

Hun forteller de har vært gjennom dette før, og at de har forsikring. Lommelykter og fyrstikker har de funnet frem, samt samlet alle papirer de behøver i tillegg til pass, kort og kontanter, forteller hun.

– Hva gjør dere med tanke på mat og risikoen for strømbrudd?

– Vi har vann, brød, pålegg og stearinlys så det går bra, sier hun.

Flaglien, som har evakuert Sør-Carolina, forteller til VG at han snakket med 10–15 personer mandag som også sa at de ikke hadde tenkt til å reise.

– Det er flere som har sagt at de blir – de jeg har snakket med er bedriftseiere som sier de er nødt til å bli for å ta vare på verdiene sine. Men de sender vekk familiene sine.

– Er det mange hus i området som er orkansikret?

– Nei, sier Wenche Fox.

– Det tror jeg ikke det er noen hus her som er, dessverre. Vi har vinduer som skal tåle vind opptil 250 kilometer i timen, men her i sørstatene bygger de med noe som heter Vinyl Siding, som er vinylplater istedenfor treplater. De blåser fort bort om det blir vind på over 100 kilometer i timen.

– Når dere selv ikke bor i murhus, er det ikke for risikabelt å bli værende?

– Vi har tenkt å bli, men vi får se hva de sier i morgen tidlig.