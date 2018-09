Putin-vennlig parlamentariker: Norge pågrep russer for å kunne bytte mot Frode Berg

En politiker fra Vladimir Putins parti mener at Norge pågrep en russisk statsborger sist fredag for å ha noen å kunne bytte mot den spionsiktede nordmannen Frode Berg.

Det er den statlige TV-kanalen Rossija som melder dette på sine nettsider.

Politikeren heter Andrej Klimov og er nestleder i utenrikskomiteen i det russiske overhuset, Føderasjonsrådet. Den pågrepne russeren, Mikhail Botsjkarjov, er ansatt som IT-ekspert i Føderasjonsrådets administrasjon. Han sitter varetektsfengslet i Oslo.

– I Norge kan de virkelig ha pågrepet vår statsborger med mål om en slik utveksling, sier Klimov ifølge TV-kanalens nyhetsnettside vesti.ru .

– Det er faktisk veldig likt en kidnapping. En slik praksis kan føre til et trist resultat, sier politikeren - og fortsetter:

– Hvis en agent har mislyktes, så er det ingen grunn til å pågripe sivile for fremtidig utveksling.

VG har vært i kontakt med PST som opplyser følgende:

– Vi etterforsker denne saken fremdeles, og det er for tidlig å konkludere. Utover det vi ingen kommentar, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST.

Pågrepet på Gardermoen

Botsjkarjov ble pågrepet på Gardermoen fredag etter å ha vært deltaker på et IT-seminar i Stortinget.

Han ble varetektsfengslet i to uker av Oslo tingrett lørdag, en kjennelse som ble opprettholdt av Borgarting lagmannsrett onsdag denne uken.

Lagmannsretten gir følgende begrunnelse for fengslingen:

– En samlet vurdering av bevismaterialet tilsier etter lagmannsrettens oppfatning at det er sannsynlighetsovervekt for at siktede har samlet inn opplysninger fra blant annet datanettverk og/eller andre trådløse signaler i stortingsbygningen, og at han derved har overtrådt straffeloven, skrev Borgarting lagmannsrett da de onsdag avviste russerens anke på varetektsfengsling.

Lagmannsretten skriver også at Botsjkarjovs oppførsel sammenfaller med det retten kaller «modus» for russisk etterretning.

– Mulig å utnytte

Russiske medier hevder at Botsjkarjov ble tatt først etter at han hadde gått igjennom passkontrollen.

– Dette tillater oss å anta at noen innså at det var mulig å utnytte dette, sier Andrej Klimov - og sikter altså til en mulig utveksling med Frode Berg.

Kirkenes-mannen ble pågrepet i Moskva i begynnelsen av desember i fjor og sitter fortsatt varetektsfengslet. Det er snakk om at saken hans kan komme opp i retten i høst, og alt tyder på at Berg dømmes til en lang straff. Hans advokat Ilja Novikov har flere ganger sagt at håpet er at Frode Berg kan byttes mot en russer som sitter fengslet i Vesten for tilsvarende forhold.

Berg nekter straffskyld, men har innrømmet at han var kurér for norsk etterretningstjeneste.

Andrej Klimov er senator og sitter i Føderasjonsrådet som representant fra Perm ved foten av Uralfjellene. Han tilhører Vladimir Putins støtteparti Forente Russland .

51 år gamle Mikhail Botsjkarjov er siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet og ble lørdag morgen fengslet i to uker med brev- og besøkskontroll .