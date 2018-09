REAGERER: USAs president Donald Trump sender klare meldinger til Midtøsten i forkant av toppmøtet om Syria fredag. Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Trump advarer mot å angripe Idlib: – Hundretusener kan bli drept

Iran har gitt sin støtte til at Syrias president kan gå til angrep på Idlib-provinsen. Det får Donald Trump til å reagere.

I en Twitter-melding natt til tirsdag advarer presidenten Iran og Russland mot å samarbeide med den syriske presidenten.

– Syrias president Bashar al-Assad må ikke skjødesløst angripe Idlib-provinsen. Russerne og iranerne begår en alvorlig feil om de tar del i denne potensielle humanitære tragedien. Hundretusener av mennesker kan bli drept. Ikke la det skje, skriver Trump.

Vil renske Idlib for terrorister

Twitter-meldingen kommer kort tid etter en uttalelse fra Irans utenriksminister, Javad Zarif.

Mandag erklærte Zarif, som for tiden er på et besøk i Syria, støtte til en syrisk offensiv mot Idlib.

– For å starte fredsprosessen, i tillegg til å få flyktningene tilbake og starte gjenoppbyggingen i Syria, må de terroristene som er igjen i deler av Idlib, nedkjempes, sa Zarif.

Talsperson for Irans utenriksdepartement, Bahram Ghassemi, gikk enda lengre i sine uttalelser. Han mener at den syriske regjeringen har rett til å «bekjempe terroristene og renske landet for dem».

Utenriksministerens besøk finner sted kun få dager før et planlagt toppmøte om konflikten i Syria. Fredag møtes presidentene i Iran, Russland og Tyrkia i Teheran.

Nekter å overgi seg

Slaget om Idlib har vært varslet lenge.

De siste ukene har president Bashar al-Assads regjeringshær gjennomført flere angrep mot provinsen, og mye tyder på at regimet og dets russiske allierte planlegger en storoffensiv.

En av opprørsgruppene som kontrollerer Idlib, er al-Qaida-tilknyttede Hayat Tahrir al-Sham (tidligere Nusrafronten). Leder Abu Mohammed al-Golani har tidligere uttalt at de nekter å overgi seg til regimet .

FAKTA: Krigen i Syria Konflikten i Syria begynte i mars 2011 med fredelige demonstrasjoner mot president Bashar al-Assad, som i 2012 utviklet seg til borgerkrig.

En rekke ulike opprørsgrupper har siden kjempet mot regimet og til dels også mot hverandre.

Assad-regimet får støtte fra Russland, Iran og libanesiske Hizbollah.

En USA-ledet koalisjon har siden 2014 bombet IS og støtter den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria, mens tyrkiske regjeringsstyrker har kriget mot både mot IS og kurdisk milits.

Krigen i Syria har hittil kostet over 350.000 mennesker livet og drevet over fem millioner på flukt til utlandet og ytterligere 6,3 millioner på flukt i eget land. Kilde: NTB

Venner og fiender

Iran og Syria er nære allierte, og Iran har gitt Assad en stabil strøm av politisk, økonomisk og militær støtte i løpet av den syv år lange borgerkrigen i Syria.

Da Irans forsvarsminister Amir Hatami var i Damaskus forrige uke, signerte han en avtale om «forsvar og teknologi», utformet for å sikre fortsatt iransk «tilstedeværelse og deltagelse» i Syria.

Iran er USAs erkefiende. Nylig gjeninnførte USA første fase av sanksjoner mot landet , der neste fase iverksettes 5. november, rettet mot Irans oljeindustri og bankvesen.

