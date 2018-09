VERDT 20.000 DOLLAR: Bilde av tre tørkede totoaba-svømmeblærer, som blir solgt for opp mot 165.000 norske kroner per stykk på det svarte markedet i Kina, på grunn av dens angivelig helbredende effekt innen kinesisk medisin. Foto: JOANNA CHIU / AFP

Narkokartell-leiemorder siktet for smugling av «havets kokain»

Den sjeldne fiskearten totoaba selges for opp mot 165.000 kroner på Kinas svartebørs. En narkotikakartell-leiemorder er nå siktet for å ha ledet smuglervirksomhet av den utrydningstruede fisken.

En mann er arrestert i Mexico , anklaget for å lede en smuglergjeng av den kritisk utrydningstruede fisken totoaba, melder nyhetsbyrået AFP.

Mannen som ble arrestert torsdag er kjent som «El Parra», og skal være en farlig leiemorder og narkotikasmugler som også har vært ettersøkt i en annen drapssak.

Smuglergruppen mannen er siktet for å lede, skal trolig ha bånd til det mektige meksikanske narkotikakartellet, Sinaloa.

Det opplyser myndighetene i den meksikanske delstaten Baja California i en uttalelse. Myndighetene rår over Californiabukta som er fiskens opprinnelige levested.

«Havets kokain»

Ifølge The Guardian kan totoabaens svømmeblære selges for opp mot 20.000 dollar, eller 165.000 norske kroner, på det svarte markedet i Kina.

Det er fordi fiskens svømmeblære innen tradisjonell kinesisk medisin er kjent for å bære egenskaper som en slags «ungdomskilde», og for å kurere en rekke lidelser.

Forbud

Ifølge AFP har den ulovlige fiskehandelen blitt mer voldelig de siste årene, og hatt negative følger også for den like utrydningstruede Californianisen. Det skyldes at den sjeldne nisen ender opp i samme røvernett når smuglerne er ute på totoaba-tokt.

Forskere anslår at det i dag er under 30 slike niser igjen, og for å redde artene har Mexico forbudt fiske i et stort område på 1800 kvadratkilometer.

Tiltaket har vært støttet av stjerner som Leonardo DiCaprio, og en meksikansk milliardær som er en av verdens rikeste mennesker.

Regjeringen har forsøkt å fange og avle fram den sjeldne nisen i et beskyttet reservat. Programmet ble imidlertid avbrudd i fjor, etter at en Californianise døde i fangenskapet, skriver nettavisen.