Tysk lege: Pussy Riot-mannen «trolig forgiftet»

Den tyske legen som behandler Pussy Riot-medlemmet, sier at det er trolig at Pjotr Verzilov ble forgiftet.

Verzilov var mannen som stormet banen under VM-finalen i Moskva mellom Frankrike og Kroatia – sammen med tre kvinner fra « Pussy Riot ». Han er en kjent Kreml-kritiker.

Torsdag i forrige uke ble det kjent at han var innlagt på sykehus i Moskva og at tilstanden var alvorlig. Han ble raskt overført til toksikologisk avdeling. Lørdag ble han fløyet med ambulansefly til Berlin, der han ble lagt inn på det kjente Charité-sykehuset. Familien ønsket at han skulle få behandling utenlands.

Nå sier den behandlende legen i Berlin, Kai-Uwe Eckardt, at det er trolig at Verzilov ble forgiftet. Han ser ingen annen sannsynligvis årsak til at Verzilov har blitt alvorlig syk.

Eckhardt forteller ifølge nyhetsbyrået DPA at Verzilov fortsatt er i en tilstand der han må ha intensiv medisinsk behandling, men at han nå er utenfor livsfare.

Pussy Riot-medlemmene fryktet allerede da han ble innlagt på sykehus i forrige uke, at Verzilov var utsatt for forgiftning.

– Først fikk han trøbbel med synet og så med gangen, fortalte Pussy Riot-medlem Veronika Nikulsjina til Meduza torsdag.

Denne uken uttalte et annet kjent Pussy Riot-medlem, Nadezjda Tolokonnikova, følgende til Bild:

– Vi antar at han er blitt forgiftet med hensikt, og at det enten handler om å skremme ham eller kan til og med være et drapsforsøk.

Nadezjda Tolokonnikova er Verzilovs ekskone, og er også med ham til Berlin.

I et nytt intervju med Spiegel sier Tolonnikova og Nikulsjina:

– Det var trolig et drapsforsøk.

Legen sier til DPA at tilstanden til Verzilov blir bedre fra dag til dag, og at de jobber for å finne den nøyaktig årsak til at han er syk. Legen mener at russeren kan bli helt frisk.

Pussy Riot er et russisk, feministisk punkrockkollektiv som ble dannet i august 2011. Gruppen har sitt opphav i kunstnersammenslutningen Vojna (krig), der Verzilov har vært sentral. De har fått støtte fra en rekke internasjonale musikere.

Etter at fire av dem stormet banen under VM-finalen på Luzjniki stadion i Moskva, ble de fengslet i 15 dager. Da de slapp ut, ble de umiddelbart fengslet igjen.

Spiegel skriver at Pjotr Verzilov blir behandlet i en avstengt del av Berlin-sykehuset.