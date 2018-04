POSTER: Torsdag gikk FBI ut med denne etterlysningen av Mauro Ociel Valenzuela-Rayes. Foto: FBI

FBI utlover dusør for å finne denne mannen

Publisert: 08.04.18 14:03

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-08T12:03:15Z

FBI utlover dusør på 10.000 dollar for informasjon som kan føre til pågripelse av flymekanikeren Mauro Ociel Valenzuela-Rayes, som er tiltalt for å ha forårsaket en flystyrt der 110 mennesker mistet livet.

Flyet styrtet i Everglades nasjonalpark i Florida i 1996, bare elleve minutter etter avgang fra flyplassen i Miami. Valenzuela-Rayes var ansatt som flymekaniker i entreprenørselskapet SabreTech, som var ansvarlig for flyselskapet ValuJet Airlines.

Etterforskningen slo fast at flymekanikeren hadde tuklet med oksygentankene som var plassert i flyets lasterom. Tankene manglet sikkerhetsventiler, som gjorde at de antente, og flyet begynte å brenne. Alle 110 menneskene som var ombord i flyet, både passasjerene og mannskapet, døde.

ValuJet Flight 592 hadde vært i lufta i rundt ti minutter da piloten meldte om brann i lasterommet. Flyet snudde i et forsøk på å nå tilbake til flyplassen da det styrtet ned i en sump i nasjonalparken.

Først tre år etter flybrannen, i 1999, ble Valenzuela-Rayes tiltalt for å ha vært med på å forårsake flystyrten. To andre ansatte i SabreTech ble også tiltalt i saken, men begge ble frikjente.

Valenzuela-Rayes var sporløst forsvunnet.

– Han forsvant før saken kom opp i retten , sier spesialagent i FBI Jaqueline Fruge i pressemeldingen fra FBI.

Torsdag gikk FBI ut med en dusør på 10.000 dollar for informasjon om hvor Valenzuela-Rayes befinner seg. I dusørplakaten har FBI trykket bilde av den tiltalte, samt manipulert et bilde som viser hvordan han kan se ut i dag.

– Vi har jaktet på ham i mange år, uttaler Fruge, og sier saken har plaget henne.

Valenzuela-Rayes skal ha slektsbånd til Atlanta og Santiago i Chile. Myndighetene tror han bor på et av disse stedene, under falsk identitet.

Ifølge FBI var etterforskningen krevende, både knyttet til årsaken til ulykken og identifiseringen av ofrene.

Ifølge Fruge håper FBI nå at dusøren og etterlysningen vil føre til at det kommer nye opplysninger om Valenzuela-Rayes, som gjør at han må stå til ansvar for handlingene sine og som skaper rettferdighet for ofrenes familier.