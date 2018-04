Tysk kvinne i fengsel etter å ha fryst ned sine nyfødte barn

En tysk kvinne (46) er dømt til ni og et halvt års fengsel for å ha fryst ned to av sine nyfødte barn og oppbevart de i en fryser i 10 og 14 år.

De fryste spedbarna ble funnet i januar i kvinnens leilighet i Benndorf, etter at partneren hennes slo alarm.

Etter en skjult graviditet, fødte kvinnen i 2004 en jente hjemme. Kort tid etter fødselen la hun barnet, som fortsatt levde, i en pose i fryseren, ifølge avisen Mitteldeutschland Zeitung. Det samme skjedde fire år senere da hun fødte en gutt. Begge barna skal ha vært ved god helse da de ble født, ifølge en helserapport.

Påtalemyndigheten hadde bedt om ti års fengsel for kvinnen, som også har to eldre barn, mens forsvareren hennes ba om seks år.

Kvinne har innrømmet handlingene, men hevder hun var overarbeidet.

– Det jeg gjorde var alvorlig og jeg fortjener å straffes, sa kvinnen under rettssaken.

