Martin Luther King Jrs. sønn til VG: - Jeg så på nyhetene at pappa var skutt

MEMPHIS (VG) Det er med blandede følelser borgerrettighetsforkjemperens barn marker at det er gått 50 år siden deres far ble skutt og drept.

– Den 4. april 1968 satt jeg hjemme med søsknene mine hjemme i Atlanta og så på nyhetene. Rundt fem minutter over syv kom det opp på skjermen at pappa var skutt. Vi ble selvfølgelig opprørte. «Oh My God!», tenkte vi, svarer Martin Luther King III da VG spør hva han husker fra den dagen hans far ble drept mens han stod på balkongen på Lorraine Motel i Memphis, Tennessee.

VG og en håndfull amerikanske medier møtte 61-åringen, som altså bare var en 11 år gammel gutt den gangen, i Mason Temple-kirken tirsdag kveld, amerikanske tid.

Mason Temple er ikke et tilfeldig sted. Det var her Martin Luther King Jr. holdt sin berømte «Mountain Top»-tale kvelden før han ble skutt. Og nå er sønnen og et par-tre tusen andre gjester her for å minnes borgerrettighetsforkjemperens liv.

King III forteller videre at han sprang til foreldrenes soverom straks han så på TV-skjermen hva som hadde skjedd.

– Der fant jeg mamma som gjorde seg klar til å dra. Hun fortalte at han var alvorlig skadet.

Doktor Kings eldste sønn forklarer at moren så dro til flyplassen for å reise til Memphis, men at før hun rakk gå om bord i flyet kom beskjeden om at hennes ektemann var død. Da reiste hun tilbake til de fire barna.

– Hun sa til oss noe slikt som at pappa hadde dratt hjem for å bo med Gud, og at når folk levde slik han hadde gjort så valgte Gud av og til å la dem komme hjem for å hvile hos Ham. Hun fortalte at når vi så ham igjen ville han derfor ikke kunne klemme og kysse oss, slik han ofte gjorde. Jeg aksepterte på en måte det, selv om både jeg og søsknene mine hadde mange spørsmål. Det er minnene mine fra den kvelden, sier King III.

Noen få dager senere stod barna sammen med sin mor foran deres fars åpne kiste. Der så de ham for siste gang. Men det ble, som moren hadde sagt, ingen klemmer, eller kyss.

Spådde nærmest sin egen død

I Mason Temple denne tirsdagen i 2018 er det derimot mange som klemmer hverandre mens de minnes mannen som med sin ikke-voldsstrategi gikk i bresjen for å blant annet å kjempe for at afroamerikanere skulle få de samme rettighetene som hvite amerikanere. En kamp han blant annet mottok Nobels fredspris for i Oslo i 1964.

Fylt til randen av folk som kjempet side om side med ham, familie og slektninger, venner, de som har ført kampen videre og andre startet den mektige markeringen med gospelsangen «We Shall Overcome», til taktfast klapping og smådansing mellom seteradene blant mange. Ikke uvanlig i en afroamerikansk kirke.

I løpet av kvelden kom det også hilsninger på storskjerm fra de to tidligere presidentene Bill Clinton og Barack Obama, som begge påpekte at det viktige arbeidet Doktor King gjorde lever videre i dag.

Det var altså her i Mason Temple Martin Luther King Jr. holdt sin siste tale før han ble skutt kvelden etterpå. Han var kommet til Memphis for å vise sin støtte til byens streikende søppelarbeidere, en gruppe som også ble ettertrykkelig minnet og hyllet tirsdag kveld.

I «Mountain Top»-talen, som delvis ble avspilt under arrangementet, snakket Doktor King metaforisk om hvordan han hadde vært på toppen av fjellet og sett Det forjettede land, og hvor bra det ville bli når afroamerikanere som et folk skulle komme dit. Han påpekte at selv om han også ønsket seg et langt liv var det likevel ikke sikkert at han ville komme dit sammen med dem han talte til.

– Jeg vet ikke hva som vil skje. (…) Jeg er ikke bekymret for noe. Jeg frykter ingen, sa han.

En altfor treffende spådom. Bare rundt et døgn senere var han altså død.

– Han visste at muligheten for at han kunne bli drept var stor. Likevel fortsatte han. Og som død ble han enda mer mektig enn han var mens han levde, sier biskop Charles E. Blake.

Sinne

Martin Luther King III sier til VG og de andre mediene at det er med blandede følelser han og hans familie besøker Mason Temple denne kvelden. Samtidig som han er stolt over hva faren oppnådde i sitt 39 år korte liv sørger han fremdeles over tapet.

– Jeg tenker på da han forlot oss hjemme i Atlanta den gangen. Omtrent på timen 50 år før vi selv reiste hit i dag. Den morgen ba broren min og jeg ham om å ikke dra. Jeg husker godt at han sa at han skulle komme tilbake. Det skjedde selvsagt ikke, så jeg er full av følelser over å være her som han holdt sin siste tale, sier sønnen.

Også datteren Bernice King forklarer at hun kjempe med følelsene. For henne handler det mye om sinne. Både hun og resten av familien er overbevist om at James Earl Ray, mannen som ble dømt som en enslig drapsmann, var uskyldig dømt. De tror mektigere krefter stod bak. Både FBI og mafiaen, eller en kombinasjon av disse har blitt nevnt.

– Selv om man kan kontrollere sine demoner bedre når man blir eldre sliter jeg fremdeles med sinne. Jeg har kommet et stykke på vei, men jeg har også en lang vei å gå. En dag er jeg likevel sikker på at jeg skal komme dit, sier datteren.

– Min far ville vært trist

På spørsmål fra VG om hva hvilken innflytelse hun mener faren har hatt på det amerikanske samfunnet som helhet, ikke bare for afroamerikanere, sier hun at hun er overbevist om at han etterlot seg et stort fotavtrykk når det kommer til sosiale endringer gjennom en ikke-voldelig strategi.

– Jeg tror ikke man ville ha oppnådd alt det som etterpå ble oppnådd uten det grunnlaget han la. Det gjorde at endringer kunne skje. Mye urettferdighet ble sett klarere, sier Bernice King.

Til tross for at mye ble oppnådd når det kommer til den svarte befolkningens rettigheter, både mens hennes far levde og i årene etter hans død, er hun klokkeklar på at det fremdeles er mye som gjenstår.

– Min far ville nok ha blitt trist over å se hvor mye fattigdom det er enkelte steder i dag. Han var opptatt av disse spørsmålene også.

Hennes bror er enig. Han beskriver USA som et land med fantastisk økonomi der flere titalls millioner mennesker likevel lever i fattigdom.

– Jeg sier ikke at vi skal gi folk penger, men vi må gi dem muligheter. Det var det min far kjempet for. Like muligheter for alle. Mange folk sliter og lider i dag. Da leter man etter noen å skylde på. Det skaper splittelse i samfunnet og er oppskriften på en katastrofe. Skal man virkelig ære pappa kan man ikke bare idolisere ham, men man må leve etter hans verdier.

