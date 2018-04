TIDSKREVENDE REDNING: Over 100 politi- og redningspersonell søkte etter 13 åringen Jesse. Her tar brannmenn, som lette etter gutten i LA-river, en pust i bakken i det flere timer lange søket. Foto: LAFD og Francine Orr/Los Angeles Times via Getty Images

Gutt falt i kloakkrør i Hollywood - funnet i live 13 timer senere

Publisert: 02.04.18 18:09

En storstilt redningsaksjon ble satt i gang da en 13-åring falt åtte meter ned i et kloakkrør. Han ble funnet gående i rørsystemet 1,6 kilometer unna.

13 år gamle, Jesse Hernandez, var ute med familien for å feire påske i den vidstrakte Griffith park i Los Angeles i USA i går, da han forsvant ned i et kloakkrør.

Det var ut på ettermiddagen, mens Jesse hoppet på en treplanke over en betongkonstruksjon, at planken ga etter og gutten forsvant, ifølge det lokale politiet.

Dette ble starten på en 13 timer lang redningsaksjon hvor over 100 politi- og redningspersonell var involvert.

– I live og pratende

Time etter time, og med mer og mer avansert søkeutstyr, søkte de inn i det omfattende og milelange kloakkrørsystemet som er spredt under byen. Uten å se snurten av gutten.

– Det var da personell fra vannverket åpnet en kum for å plassere et kamera i rørsystemet at de så Jesse. Han var i live og pratet, sier brannsjef Eric Scott, ifølge NBC Los Angeles .

Vannverket og brannvesenet jobbet tett for å kartlegge det lukkede rørsystemet, «som krever en detaljert søk langs hver tenkelige vei en kan gå», ifølge brannvesenet.

Meter bredt rør

13-åringen ble funnet 1,6 kilometer unna der han falt i rørsystemet.

Rørsystemet omtales både som kloakkrør og overvannsledninger i amerikanske medier. Røren hvor gutten befant seg er litt over en meter bred og tar unna vann som renner 24 kilometer i timen, og munner ut i Los Angeles elven.

– Det er med glede at alle Los Angeles etatene kan si at vi har funnet Jesse Hernandez. Som dere kan se, har alle disse bidragsyterne kommet sammen for å gjøre dette mulig, sier Scott.